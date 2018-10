Tăriceanu: MCV nu este Dumnezeul nostru pe pământ / Nu aș refuza un pact pe justiție/  Satisfacția pe care a avut-o șeful ALDE când a citit raportul Comisiei de la Veneția

Liderul ALDE a precizat că nu întotdeauna oficialii de la Bruxelles au primit informațiile corecte din România, iar, din acest motiv, rapoartele MCV apar informații greșite.„MCV nu e Dumnezeul nostru pe pământ. Nu înseamnă că documentul odată elaborat e perfect, literă de lege, lacrimă. În raportul de anul trecut am văzut multe greșeli. (...) MCV nu a fost gândit să funcționeze sine die. Am sesizat că acest mecanism e folosit ca un instrument de control, presiune, nu de verificare.”, a declarat Tăriceanu la Digi 24.Liderul ALDE a precizat că preferă menținerea MCV în cazul României dacă asta e varianta ca să se lămurească problema protocoalelor și a implicării serviciilor secrete în Justiție.„Între varianta de a face demersuri disperate, de a închide MCV, dar a pune mizeria sub preș, și cealaltă variantă să ținem MCV ul deschis, dar să găsim un remediu de fond la aceste probleme, eu aleg a doua variantă”, a spus Tăriceanu.Șeful ALDE a spus că a avut satisfacție când a văzut că experții Comisiei de la Veneția au menționat în avizul lor problema protocoalelor secrete ale SRI cu instituții din sistemul juridic, însă e surprins că oficialii nu spun nimic despre efectele acestora asupra cetățenilor."Comisia de la Veneția a spus să se revizuiască mecanismele de supraveghere a magistraților și rolul și mecanismele de control ale serviciilor secrete. Pentru mine, nu pentru mine personal, este o satisfacție, penru că a existat o dezbatere îndelungă, toată această chestiune cu protocoalele, iată că experții Comisiei de la Veneția afirmă că vede această problemă și trebuie rezolvată. Mie mi se pare că asta prezintă o problemă foarte serioasă pentru România", a afirmat el.Întrebat despre disponibilitatea de a semna un pact pe Justiție, Tăriceanu a spus că nu respinge ideea, dacă șeful statului Klaus Iohannis i-ar propune acest lucru, miercuri, la Cotroceni, însă "depinde ce punem în el".