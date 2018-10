Tăriceanu: Nu știu nimic despre remaniere. I-am transmis colegului Dragnea recent că la ALDE nu am nicio dorință de schimbare / Dezmint categoric informația că nu-l mai susțin pe Toader

Întrebat într-un interviu la Digi24 ce știe despre remaniere, Călin Popescu Tăriceanu a răspuns: „Nimic. Nu am discutat acest subiect în cadrul Coaliției. Am discutat în urmă cu câteva săptămâni, de principiu. I-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am nicio dorință de schimbare”.Liderul ALDE a precizat că a discutat cu Liviu Dragnea luni seară, iar șeful PSD l-a informat că luni va fi o sedință a conducerii PSD în care se va discuta despre remaniere.Întrebat dacă ministrul Justiției, Tudorel Toader, mai are susținerea ALDE, Tăriceanu s-a declarat surprins de informația că acesta nu ar mai beneficia de sprijinul său.„Nu știu de unde a apărut(informația că nu-l mai susțin-n.r.), pe mine mă surprinde. Nu pot să fac zi de zi declarații de susținere. Am declarat că ministrul Toader se bucură de susținerea noastră. Nu știu de unde a apărut această informație, o dezmint categoric”, a spus liderul ALDE.