Proiect PNL: Amenzi de 5.000 lei pe zi pentru instituțiile care nu emit avizele pentru executarea construcțiilor

Proiectul de lege, depus la Senat pe 16 octombrie, prevede modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Astfel, inițiatorul își propune, prin proiectul de lege, să instituie "obligația ca instituțiile/operatorii economici să emită avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării unor penalități pe zi de întârziere de 5.000 lei", potrivit expunerii de motive a inițiativei.Un elemente de noutate al inițiativei este prevederea, menționată în expunerea de motive a proiectului, potrivit căreia "emiterea avizelor de către serviciile deconcentrare ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, autoritatea competentă pentru protecția mediului, Comisia Tehnică de Circulație și Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu este necesară pentru anumite categorii de lucrări".Totodată, "avizele/acordurile prevăzute la alin (1) se emite în termen de 5 zile, în urma analizei documentațiilor elaborate de proiectant pentru obținerea avizelor, în conformitate cu cerințele avizatorilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare, specifice fiecărui domeniu, precum și în baza datelor extrase din documentația tehnică – D.T".În schimb, o serie de categorii de lucrări sunt exceptate de la obținerea avizului privind protecția sănătății populației și avizul pentru protecția mediului."(2²) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuințe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodărești; c) extinderi de imobile și supraetajări ale imobilelor existente; d) construirea de împrejmuiri. (2³) Emiterea avizului autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări: a) construirea de locuințe unifamiliale; b) construirea de anexe gospodărești; c) extinderea de imobile și supraetajări ale imobilelor existente; d) consolidări ale imobilelor existente; recompartimentări interioare; f) închideri de balcoane și desființarea închiderilor de balcoane; g) construirea de împrejmuiri", arată prevederile noilor alineate introduse la articolul 5, prin proiectul inițiat de liberal.Inițiativa propune și construirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, al primarului, al primarului general al municipiului București a unei structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții."În vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism al consiliului județean, al primarului, al primarului general al municipiului București m și autorizațiilor de construcție, autoritățile administrației publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru construirea în cadrul aparatului de specialitate și funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitecul-șef și având în competență personal cu pregătire în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor", potrivit sursei citate.Proiectul introduce și categorii noi pentru lucrările care nu necesită autorizație de construire sau desființare, cu condiția ca aceste lucrări să nu modifice structura de rezistență, caracteristicile funcționale și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor.Astfel nu necesită autorizație de construire sau desființare "a) reparațiile la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt efectuate; a¹) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora; b) reparații și înlocuiri la tâmplărie interioară; b¹) reparații și înlocuiri la tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunilor golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări; c) reparații sau înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilro de fum aferente; d) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare; e) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor", potrivit sursei menționate.Nici pentru următoarele categorii de lucrării nu se impune autorizație de construire: "f) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății; f¹) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau contorizare a consumurilor de utilități; g) reparații și înlocuiri de pardoseli interioare; h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității formei arhitecturale a elementelor de fațadă astfel: 1. Trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase interioare; 2. Lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 nivelrui, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; i) lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente", mai arată Florin Roman în proiect.Deputatul PNL aduce prin această inițiativă și clarificări cu privire procesul de reautorizare atât pentru situația neînceperii lucrărilor, nefinalizării lucrărilor în timpul de valabilitate al autorizației de construcție, cât și în situația nefinalizării lucrărilor în termenul acordat pentru prelungirea valabilității perioadei de construire sau desființare.Proiectul de lege a fost depus la Senat, prim for sesizat, decizională pentru inițiativa legislativă fiind Camera Deputaților.