Victor Ponta, ales președinte al Pro România, la congresul de duminică: „Nu voi candida la prezidențiale”

"Voi fi chiar locul 1 pe listă la europarlamentare, însă doar ca să încurajez colegii. Eu voi rămâne în București, pentru că proiectul meu este să merg la Iași, Craiova și alte orașe pentru a construi la nivel național", a declarat Ponta într-o intervenție pentru România TV, la finalul Congresului Pro România care a avut loc duminică la Romexpo.Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale, Victor Ponta a răspuns: "Nu. Pe mine nu. O să luăm așa serios toată această construcție, dar vom avea un candidat cu care eu, Victor Ponta, mă voi mândri și dacă PSD rămâne în situația actuală, cred că vom intra în turul doi. Candidatul va fi un om competent și mult mai activ decât președintele actual (chestionat dacă va fi bărbat sau femeie candidatul Pro România la prezidențiale - n.r.)".Candidații pentru alegerile europarlamentare din 2019 ai formațiunii vor fi anunțati la o dată ulterioară.Victor Ponta a fost ales pentru funcţia de preşedinte al Pro România cu 871 voturi "pentru", 5 fiind anulate. În total au fost exprimate 876 de voturi. În funcțiile de Prim-vicepreşedinte ai formațiunii au fost aleși Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu şi Nicolae Bănicioiu.Pro România s-a reunit, duminică, la Romexpo, în primul Congres naţional al formațiunii, pentru a-și alege conducerea partidului. Congresul a fost precedat de mai multe dezbateri cu societatea civilă, parteneri sociali şi mediul academic.Pentru funcția de președinte al Pro România, Victor Ponta a fost singurul candidat.Primarul PSD al Sectorului 3 din București, a fost și el prezent la Congresul Pro România. Acesta le-a vorbit membrilor de partid că este "trendy" să fii anti-naționalist iar "dacă vorbești de rău România la Bruxelles e așa un act de finețe. Ești modern".Robert Negoiță s-a numărat printre contestatarii lui Liviu Dragnea la șefia PSD, alături de Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu. După ce Dragnea a primit votul de încredere la președinția partidului, în CEx-ul din 21 septembrie, Negoiță a spus, întrebat fiind dacă i-a cerut demisia liderului PSD, că "în cadrul CEx nu neapărat. Am fost într-un cadrul colegial. Am discutat. E pentru prima dată când am discutat deschis, când a fost o dezbatere reală".La Congresul Pro România a fost adoptat noul statut al partidului. Totodată, fostul premier Victor Ponta le-a prezentat colegilor săi în cadrul congresului aplicația lansată "Pro România".