Deplasările externe la Senat, scăpate de sub control. Tăriceanu: Suntem într-o criză financiară

"Ni se cam termină banii. În ciuda acestui lucru, recunosc că am eșuat în a controla deplasările și de a ține în frâu aceste cheltuieli. Cert este faptul că bugetul de anul acesta, fiind aproape dublu față de bugetul de anul trecut, de acum doi ani și aproape de două ori și jumătate mai mare decât bugetul din 2016, în octombrie vom termina banii, vom cheltui toți banii pe anul acesta pe deplasări externe și aproape toți banii pe diurnă", a informat chestorul Senatului, Tanczos Barna (UDMR), în ședința Biroului Permanent din 15 octombrie, potrivit stenogramei consultată de Mediafax.Senatorul UDMR a prezentat și o situație a cheltuielilor privind deplasările în străinătate la data de 15 octombrie."Avem anul acesta un buget de 2.070.000 de lei pentru deplasări externe, față de 1.000.000 anul trecut, 900.000 acum doi ani, 1.100.000 acum trei ani sau 1.000.000 acum patru ani. În ciuda acestui fapt, banii, dacă ritmul este menținut de colegi și deplasările nu se vor opri, se vor termina în octombrie (…) La diurnă, probabil, putem să facem o mică economie, dar la cheltuieli materiale luna asta, dacă mai venim cu două seturi de aprobări, mai mult ca sigur se vor termina banii", a menționat Tanczos Barna.În discuția privind execuția bugetară a deplasărilor externe a intervenit și președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu."Deci trebuie să mai periem puțin participările la diferite reuniuni externe, da? Ăsta ar fi mesajul", i s-a adresat Tăriceanu lui Tanczos.În acest context, "UDMR-ul nu mai pleacă", a replicat senatorul Uniunii Democrate a Maghiarilor."UDMR-ul nu mai pleacă, în semn de protest", a reacționat, în timpul ședinței, șeful Senatului.Senatorul PSD Gabriela Crețu a intervenit și a spus că una din explicații este faptul că de la 1 iulie 2018 a început dimensiunea parlamentară a Președinției exercitată de România la Consiliul UE, și acest lucru presupune deplasări suplimentare în străinătate față de ritmul normal."Există un sistem, trebuie să te duci la reuniuni ca să preiei, dacă nu te duci la reuniuni, nu poți prelua", a afirmat Crețu.Tanczos Barna le-a propus senatorilor două soluții."Una dintre soluții ar fi să ne concentrăm pe reuniunile europene și să reducem cât se poate de mult cheltuielile pentru deplasările în alte state decât statele membre sau alte acțiuni decât cele legate de pregătirea președinției. Ne concentrăm pe cele care vizează pregătirea președinției și mai avem două luni, aproape, strictul necesar. Sau suplimentăm bugetul din alte surse și creștem de 2,5 ori bugetul față de anul trecut. Sunt cele două variante pe care le pot propune", a spus senatorul UDMR.Tăriceanu a concluzionat că este o "criză financiară"."Știți ce se întâmplă? Suntem într-o situație de criză financiară, da? Nu mai vorbesc de celelalte, care domină tot timpul", a declarat Tăriceanu.Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, a pledat pentru împărțirea cheltuielilor între Senat și Camera Deputaților."Am o rugăminte. Vizitele de pregătire la Bruxelles, la Parlamentul European, în perspectiva pregătirii, n-ar trebui să privească doar Senatul. Bănuiesc că activitățile care se vor face la nivelul dimensiunii parlamentare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene sunt comune și ar putea să fie găsită o soluție de echilibru, în așa fel încât pregătirea să se facă colegial, împreună cu cei de la Cameră. S-ar putea ca ei să nu fie în criza bugetară în care suntem noi", a spus Nicolae.În aceeași ședință a Biroului Permanent, secretarul Senatului, Marcel Vela (PNL), a apreciat, cu privire la un eveniment care urmează să fie găzduit de Senat în 2019 că "un pic de șurub la cheltuieli ar fi necesar"."Eu v-aș ruga pentru ședința următoare să ne detaliați un pic devizul, pentru că mi se pare destul de generos. Flori de 75.000.000 de lei vechi, cadouri 120.000, un miliard două sute. Acum, nu știu dacă sunt din aur, din argint, dar, dacă tot avem grijă de buget, trebuie să avem grijă un pic și de produsele și de gospodărirea bugetului, că este ușor sub umbrela Uniunii Europene, președinției, noi n-avem voie să comentăm, să ne opunem, OK, dar, totuși, un pic de șurub la cheltuieli ar fi necesar", le-a transmis Vela colegilor.Contactat de Mediafax, Marcel Vela a declarat că s-a referit la o reuniune care va avea loc în luna ianuarie a anului 2019, la care vor participa membri din Parlamentele statelor membre ale UE, pentru care nu au fost cheltuiți încă banii, iar discuția din Biroul Permanent al Senatului a fost numai despre costurile estimative.Potrivit stenogramei, Tăriceanu a spus, în ședința menționată, că România nu este atât de săracă încât să se facă de râs, dar că și lui i se pare că "e puțin cam lărgită gura pungii"."Domnule Vela, mulțumesc pentru intervenție. Eu vreau numai o remarcă de principiu să fac, și anume: România nu este chiar atât de săracă încât să se facă de râs la o astfel de manifestare, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că dacă avem bani nu trebuie să aruncăm cu ei, și mi se pare și mie că e puțin cam lărgită gura pungii, adică trebuie câte un cadou, să știți că peste tot unde am fost am văzut, pe perioada președințiilor rotative se practică acest lucru, oferirea unor cadouri simbolice, dar sigur că aici nu trebuie să ne întrecem în a depăși costurile pe care le-au avut ceilalți", a afirmat președintele Senatului.Vela a spus că "devizul este umflat" și el nu a primit niciodată, în deplasările externe, cadouri de 100 de euro bucata."Un miliard două sute bani vechi, împărțit la 260 de participanți (…) rezultă cam 100 de euro cadoul pentru fiecare participant. Am participat și eu la întâlniri la Bruxelles, n-am primit niciodată cadouri de asemenea valoare. Din start vă spun că devizul este umflat și propun reanalizarea lui săptămâna viitoare", a indicat liberalul."Bine. O să dezumflăm devizul, dar eu vă rog, haideți că am depășit de mult punctul ăsta, să ne vedem mai departe de ordinea de zi", a închis Tăriceanu discuția.