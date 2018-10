Iohannis: Ordonanța pe legile Justiției este foarte îngrijorătoare. S-au introdus peste noapte noi condiții pentru procurori

„Această ordonanță este foarte îngrijorătoare. Câteva idei merită menționate: pensionarea magistraților, e o chestiune pe care am semnalat-o, am cerut parlamentului o evaluare, dar parlamentul nu a făcut-o. Apoi ministrul Justiției a venit fără o evaluare transparentă. S-au introdus peste noapte noi condiții pentru procurori. Se ignoră avize ale CSM. Se vede că PSD-ALDE nu dorește să legifereze tansparent, să se consulte cu partenerii. Nu e calea bună care va duce la pace socială și nu va rezolva problemele în justiție. Nicio lege nu e retroactivă și nicio OUG dar știm să sunt solicitări către Avocatul Poporului pentru a sesiza CCR și eu voi aștepta în continuare și apoi voi intra mai mult în detalii”, a declarat Iohannis.Secția de procurori din CSM a decis, miercuri, în unanimitate, să recomande ca prevederile din OUG pe legile justiției să se aplice pentru viitor, a anunțat vicepreședintele Consiliului, Codruț Olaru, care a mai precizat că, după părerea membrilor CSM, nu ar trebui să plece niciun procuror."După deliberări, Secția pentru procurori, în unanimitate, a luat act de solicitările Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT și DNA și recomandă interpretarea dispozițiilor articolului 7 din OUG nr 92 din 2018 în sensul aplicării pentru viitor a condițiilor de exercitare a funcțiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție , al DIICOT, al DNA, precum și în cadrul celorlalte parchete", a declarat vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codruț Olaru.Întrebat cine sunt procurorii care vor pleca din parchete, Olaru a precizat că, după părerea membrilor Secției pentru procurori, nu ar trebui să plece niciun procuror. "Nu pleacă nimeni, după interpretarea noastră, având în vedere dispozițiile legii care prevăd, în viziunea noastră, condiționalitatea de vechime de la data apariției legii, a ordonanței de urgență pe viitor, deci nu discutăm retroactiv. Practic, vrem să dăm un mesaj de stabilitate a activității procurorilor din cadrul întregului Ministerului Public, că nu discutăm practic doar de structurile specializate, nu discutăm doar de activitatea Parchetului General, care ar putea fi afectată într-o interpretare altfel decât am făcut-o noi în cursul ședinței de astăzi și, pe cale de consecință, este un mesaj clar pe care vreau să îl adresez tuturor procurorilor, acela de stabilitate", a completat vicepreședintele CSM.