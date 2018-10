Iohannis are rezerve în privința Adinei Florea, propusă la șefia DNA de Tudorel Toader. „Are aviz negativ de la CSM. Am solicitat să verifice legalitatea acestei propuneri”

„​România nu poate face pași înapoi în lupta anticorupție, DNA are nevoie de o persoană independentă, care să-și asume această luptă grea. Nu e posibil să facem pași înappoi. (...) Are un aviz negativ de la CSM, care conține lucruri care trebuie să ne dea de gândit. Chestiunea mă preocupă. Am solicitat departamentului de resort să verifice legalitatea acestei propuneri. Nu voi accepta nimic care să reprezinte un pas înapoi privind lupta anticorupție”, a declarat președintele, precizând că nu o cunoaște pe Adina Florea.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat luni, că i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea în funcția de procuror-șef DNA. Ea a primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a CSM.