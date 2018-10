Proiectul de lege pentru autorizarea activităților de tip ridesharing, precum Uber și Taxify, respins de comisia de transporturi din Senat

"Este o formă a legii foarte greu de aplicat, dacă nu chiar inaplicabilă. În al doilea rând avem în pregătire o nouă formă a legii, în deplin acord cu toate structurile interesate, inclusiv cu colegii noștri și cu grupurile asociative și cu operatorii care astăzi sunt în piață și nu au o lege. Este în fapt o idee foarte bună. Vrem să venim cu o lege care să avantajeze pe toată lumea și în care toată lumea să aibă un cadru legal în care să își desfășoare această activitate. Cel mai probabil săptămâna viitoare", a declarat Daniel Butunoi, președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Senat, după ședință, potrivit Mediafax.Acesta a afirmat, în timpul dezbaterilor pe proiectul legislativ, că forma inițială a propunerii legislative nu poate fi pusă în aplicare, având prea multe defecte.„Ideea este foarte bună. Este necesară. La comisie eu m-am confruntat cu următoarea situație; pe această lege avem mai bine de 100 de amendamente din partea Parlamentului. Legea noastră are 33 de articole, respectiv 10 pagini, și am amendamente de 40 de pagini. Așa cum a fost ea inițial întocmită are și foarte multe hibe în sensul aplicării ei. Din punct de vedere procedural, o lege modificată în proporție mai mare de 50% față de forma inițială, i se deturnează obiectul și atunci avem probleme de neconstituționalitate. Sunt șanse mici să putem agreea în forma actuală această lege”, a susținut Butunoi.Reprezentantul Ministerului Transporturilor a susținut în timpul dezbaterilor din cadrul comisiei că Ministerul nu susține proiectul de lege în forma inițială.Propunerea legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing a fost respinsă în Comisia de Transporturi cu unanimitate de voturi. Inițiativa prevedea că serviciile de tip ridesharing puteau fi efectuate doar prin intermediul platformelor tehnologice online care sunt descărcate/instalate pe unul dintre dispozitivele lor mobile (telefoane inteligente, tablete etc).„Serviciul prestabilit de tip ridesharing poate fi accesat de pasagerii care caută o cursă sau de către șoferii care oferă o cursă doar prin intermediul platformelor tehnologice online care sunt descărcate/instalate pe unul dintre dispozitivele lor mobile (telefoane inteligentem tablete, etc). Autostopul sau oferirea de curse în afara unei platforme tehnologice nu sunt considerate servicii prestabilite de tip ridesharing și nici nu sunt strict interzice (dacă nu sunt efectuate de un serviciu de transport autorizat). Serviciul prestabilit de tip ridesharing poate fi facilitat doar de întreprinderile autorizate în acest sens în conformitate cu prevederile prezentei legi. Facilitare serviciului prestabilit de tip ridesharing fără autorizare este interzisă.”, prevedea proiectul de lege respins de Comisia de transporturi.Inițiativa legislativă trebuie sa ajungă și în plenul Senatului, apoi la Camera Deputaților.