Dragnea, despre procurorul din dosarul Tel Drum: ​Nu mă interesează dacă rămâne sau nu în DNA. Nu cred că pleacă / Nu am făcut texte de ordonanță cu dl. Toader

„Nu mă interesează dacă rămâne sau nu în DNA acel procuror. E o manipulare. Nu cred că pleacă. Deci nu mă interesează. Fiecare e liber să atace această ordonanță. (...) Eu susțin ideea ca la structurile superiaore din PG, DNA, DIICOT să fie procurori cu experiență”, a spus, miercuri, Liviu Dragnea.Șeful PSD a susținut că a văzut textul OUG în Monitorul Oficial.„Cu domnul Toader nu am făcut texte de ordonanță, am discutat despre raportul Comisiei de la Veneția”, a spus Dragnea.Potrivit ordonanței adoptate luni de Guvern, pentru a lucra în Parchetul General, DNA și DIICOT, procurorii trebuie să aibă o vechime de 10 ani. De asemenea, în cazul DNA, procurorii trebuie să susțină un concurs, în fața CSM, până acum în procedura de selecție constând într-un interviu.Procuroarea Alexandra Lăncrănjan, care instrumentează dosarul Tel Drum, are vechime în magistratură de doar 8 ani.