USR și PNL îi cer Avocatului Poporului să conteste la CCR ordonanța pe legile justiției​

PNL urmează să depună cererea la ora 15.00, iar USR la 13.30."Avem o ordonanță prin care Liviu Dragnea tocmai și-a concediat procurorul din dosarul Tel Drum. DNA este pus pe butuci, forma ordonanței este de neacceptat. Parlamentarii USR vor merge la Avocatul Poporului și îi vom solicita să atace ordonanța la CCR pentru că are numeroase elemente de neconstituționalitate”, a declarat liderul USR Dan Barna, la Parlament.Deputatul USR Stelian Ion a făcut referire la faptul că Victor Ciorbea ar intra în concediu începând de astăzi.Întrebat dacă știe că Ciorbea ar fi intrat, miercuri, într-un concediu de două săptămâni, parlamentarul USR a spus că instituția poate funcționa în continuare, transmite Mediafax.„E fabulos. Noi după ședința de plen vom merge toți parlamentarii la Avocatul Poporului, am formulat o sesizare în aceste sens și îi vom depune o sesizare pentru a sesiza CCR. Avocatul Poporului nu e Victor Ciorbea, e o instituție și cine îi ține locul, adjunctul trebuie să ia o decizie în acest sens”, a indicat Stelian Ion.Președintele USR Dan Barna a menționat că „tocmai a trecut pensia specială pentru Avocatul Poporului”.„Cumva e o reacție pe care o anticipam de la persoana Victor Ciorbea și instituția are obligația să funcționeze și să dea curs unei solicitări. E clar că OUG cum e acum e din prostie sau din rea -voință. Noi, cei de la USR spunem că este rea-voință”, a indicat Barna. Ordonanța de modificare a legilor Justiției a fost publicată marți, în Monitorul Oficial . Între prevederile din actul normativ se regăsește cea reclamată de Procurorul General, Augustin Lazăr, care susținuse că multe dosare vor fi afectate din cauza noilor condiții de carieră. Potrivit noii legi, pentru a lucra în Parchetul General, DNA și DIICOT, procurorii trebuie să aibă o vechime de 10 ani. De asemenea, în cazul DNA, procurorii trebuie să susțină un concurs, în fața CSM, până acum în procedura de selecție constând într-un interviu.Amintim și că Senatul a adoptat, luni, în calitate de cameră decizională , un proiect legislativ pentru modificarea Legii privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, care prevede că persoana care se află la conducerea instituției va primi pensie specială, care poate fi cumulată cu indemnizația pentru mandatul în curs.