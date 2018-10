Țuțuianu, după înregistrările în care spune că PSD e un partid „de maimuțe”: „Ce am spus nu retrag, pentru că sunt un om vertical”

Adrian Țuțuianu spune că nu retrage nimic din criticile aduse conducerii PSD, apărute în spațiul public prin intermediul unor înregistrări, precizând că nu va pleca din partid, iar dacă va fi dat afară, va aștepta până va putea reveni.„Ce am spus nu retrag, pentru că sunt un om vertical. Mă uimeste că sunt câțiva pe acolo care au alte preocupări. (...) Sunt membru PSD de 20 de ani, am fost un om care a învățat ceva carte. Am rezultate și politice, și administrative consistente. (...) Eu nu plec din PSD. Dacă cineva intenționează să mă dea afară o să aștept până pot să revin”, a spus vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu.