Șerban Nicolae: Dăncilă mi-a spus că este destul de intrigată de forma OUG, nu i s-a spus că o să fie așa cum a ieșit

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat luni, pentru Mediafax, că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă, în cursul zilei de duminică, despre proiectul OUG pe legile justiției, și că prim-ministrul s-a declarat „destul de intrigată” de textul ordonanței.





„I-am transmis dnei Dăncilă că. din punctul meu de vedere. ce am spus rămâne cât se poate de valabil. Dânsa a spus că este destul de intrigată, a zis că dânsei nu i s-a spus că o să fie așa cum a ieșit. A zis că discuțiile pe care le-a avut erau legate de ordonanță de urgență. Mi-a zis <Am văzut proiectul și nu înțeleg de ce a apărut așa, pentru că mie nu asta mi s-a spus că trebuie să fie urgent, mi s-a spus ceva legat de vechimea de pensionare și de corelarea între numărul necesar pentru alegerea și revocarea membrilor CSM>. Îi zic <Da, păi asta am zis eu public>. Și zice <Păi asta mi s-a spus și mie, că despre asta e vorba>”, a spus Nicolae.





Social-democratul a precizat că nu a lucrat la o nouă variantă a OUG pe legile justiției și că nu știe dacă ministrul Justiției a participat aseară la o ședință la sediul PSD.





„Eu nu am lucrat la nimic. Nu am lucrat la ordonanță cu Nicolicea și cu Iordache. Dar eu sper că da (se va intra cu altă variantă de OUG în ședința de Guvern - n.r.)”, a adăugat Nicolae.





Guvernul se reunește, luni dimineață, pe ordinea de zi a ședinței Executivului fiind o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, textul fiind criticat de unii lideri social-democrați.





Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, că „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o ședință de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiției, înainte ca premierul Viorica Dăncilă să plece, pentru o săptămână, într-o deplasare în Turcia și în mai multe state din zona Golfului Persic.