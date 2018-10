Cătălin Ivan vrea să-și înscrie la tribunal partidul ”Alternativa pentru Demnitate Națională„ 

„Vom participa la alegerile de anul viitor. Vom prezenta în primăvară lista de candidați”, a spus Ivan, susținând că formațiunea nu va face alianțe cu niciun partid.Europarlamentarul mai susține că este vorba despre un proiect total nou, care folosește tot ce înseamnă tehnologie modernă în era digitală pentru a ”reinventa ideea de formațiune politică”.”Toate hibele care există acum în partidele tradiționale, de la nepotism, incompetență, mediocritate, lipsă de transparență, corupție, demagogie, toate sunt imposibile pe noua construcție politică. Cei care vor activa în ADN vor ști în timp real ce se întâmplă în organizație, vor avea o voce proprie în funcție de activitatea fiecăria, totul de întâmplă transparent, în mod real. Am reinventat ideea de partid politic printr-un partid ultramodern, adaptat erei digitale, cu inovații în premieră internațională”, a comentat el.Ivan mai spune că partidul nu va avea președinte și deciziile se vor lua prin consens: ”Întâlnirile clasice vor avea loc mult mai rar, pentru că activitatea ADN se defășoară pe grupuri de proiecte, pe sarcini concrete, fiecare poate să contribuie de pe aplicație, la un proiect sau altul, 5 minute sau 10 minute, cât are timp. Sigur că sunt întâlniri periodice, de bilanț, când sunt decizii importante de luat. Încă o noutate, ADN nu are președinte și nu are structurile de conducere tradiționale, are doar echipe de coordonare, cu coordonatori pe fiecare domeniu important, iar deciziile în aceste echipe de coordonare se iau prin consens, adică prin acordul tuturor membrilor”.