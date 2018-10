O nouă ședință a Coaliției de guvernare: Tăriceanu și Meleșcanu au discutat cu Liviu Dragnea

Articol actualizat

Călin Popescu Tăriceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, s-au întâlnit vineri cu Liviu Dragnea în biroul acestuia din Parlament. La finalul ședinței ,Teodor Meleșcan a declarat că și-a prezentat raportul de activitate. În schimb, Tăriceanu a refuzat să facă declarații. Întâlnirea a avut loc în contextul în care, în următoarea perioada pe agenda Coaliției se află multe teme fierbinți: OUG privind legile Justiției, legea off shore dar și remanierea Guvernului.





„Am avut o discuție cu dl Dragnea și cu dl Tăriceanu referitoare la modul în care ne desfășurăm activitatea ca minister. Evident că una din temele abordate a fost necesitatea numirii unor ambasadori în zone în care nu avem o asemenea reprezentare. Am avut o primă discuție, o să discut cu dna premier să vedem ce putem face”, a declarat Teodor Meleșcanu.







Întrebat dacă va fi remaniat, ministrul de Externe a spus că nu se teme de remaniere și că funcția de ministru „vine și pleacă”.



„Nu, eu nu mă tem de nimic, niciodată, pentru că nu am niciun fel de probleme. Evident că funcția de ministru vine și pleacă, am prezentat raportul nostru cu ce am făcut. Eu sunt mulțumit (de activitatea mea - n.r.), cu un singur regret, cu numirea de ambasadori, dar sper să reușesc și acest lucru cât mai rapid. Niciunul din liderii coaliției nu au exprimat niciun fel de critici negative la adresa funcționării MAE. În rest, au fost în presă diverse luări de poziție pe care le respect, dar nu le împărtășesc”, a spus Meleșcanu.





Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro că pe agenda discuțiilor s-ar fi aflat și legea off shore dar și înființarea Fondului Suveran de Investiții. Săptămâna trecută liderii Coaliției au avut o serie de întâlniri pe tema legilor Justiției dar au discutat, potrivit surselor Hotnews.ro și despre legea off shore și Fondul Suveran de Investiții. Dragnea s-a arătat deranjat de faptul că ministrul Energiei, Anton Anton (ALDE) nu a avizat proiectul de înființare a Fondului Suveran De Investiții.





La ședință a participat și ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.