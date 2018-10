Ministrul Dănuț Andrușcă: Nu mă las intimidat de grupurile de interese. Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista

„În spațiul public au apărut, și sunt convins că vor continua să apară, o serie întreagă de atacuri la adresa mea. Unele sunt politice, altele sunt personale. Toate vin, însă, din zone gri și reprezintă diverse grupuri de interese. La unele dintre atacuri mă așteptam, la altele nu. Sunt, însă, convins că imaginația și creativitatea celor care au decis să mă transforme într-o țintă nu are limită și voi mai auzi lucruri despre mine la care acum nici nu mă pot gândi”, a scris, pe Facebook, ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă.Acesta a precizat că își va apăra onoarea în instanță.„Când am vorbit în plenul Camerei Deputaților despre <șobolăneli>, exact la acest tip de atacuri mă refeream. Poate este o coincidență că tot acest a început exact după ce am demascat, luni, acest mod de a face politică. E clar că am deranjat pe cineva, sau pe mai mulți. Nu voi ezita să-mi apăr onoarea și demnitatea, inclusiv în instanța de judecată, împotriva tuturor celor care abuzează de decența mea și folosesc tot felul de injurii. Repet, sunt un om bine-crescut și cu frică de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că voi tolera la nesfârșit toate insultele din spațiul public care se vehiculează la persoana mea. Nu spun asta ca o amenințare, ci ca o avertizare!”, a scris ministrul.Andrușcă a menționat că nu se va lăsa intimidat de grupurile de interese care îl denigrează.„Eu îmi voi vedea de treabă, exact ca și până acum. De asemenea, voi vorbi cu moderație, atunci când va fi cazul. Ministerul va continua să comunice instituțional, așa cum a făcut-o până în prezent. După cum spuneam la declarația de presă în care am prezentat bilanțul la 6 luni de mandat: Sunt un om discret, onorat să lucrez pentru țara mea. La final, o concluzie: nu mă voi lăsa intimidat de reprezentanții acestor grupuri de interese. Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista (că tot este această sintagmă la modă prin România)”, a punctat el.Ministrul a conchis că atacurile vizează grupul susținătorilor președintelui PSD, Liviu Dragnea.„PS: Sunt convins că am înțeles cu toții că aceste atacuri recente nu-l au drept miză principală pe Dănuț Andrușcă, ci vizează grupul celor care am decis să-l susținem pe dl Președinte Liviu Dragnea. Spre deosebire de cei care le-au comandat și le execută, eu sunt și voi rămâne un jucător de echipă”, a punctat Andrușcă.Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, a spus miercuri că așteaptă, înainte de a-l da în judecată pe vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu, ca acesta să explice întregul context în care a spus despre ministru că este „atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbește cineva cu el”.Senatorul PNL Florin Cîțu a anunțat luni că îl va da în judecată pe ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, pentru afirmația făcută luni în plenul Camerei Deputaților, prin care l-a acuzat pe liberal că a condus "un atac speculativ" împotriva leului în anul 2008.