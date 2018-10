Deputatul PSD Sorin Bota, despre ministrul Transporturilor, Lucian Şova: A făcut cât a putut, cât a vrut, cât a ştiut

Referindu-se la activitatea ministrului Transporturilor, Bota a spus: "A făcut cât a putut, cât a vrut, cât a ştiut. Astăzi nu mai suntem în România în situaţia dacă nu ştii, te învăţăm. Eu unul nu mai sunt dispus să girez numiri politice, să susţin activitatea unor oameni numiţi politic dacă nu se pricep. Nu vorbesc aici de domnul Şova cât se pricepe sau cât nu se pricepe. A lucrat în domeniu pe o politică de Transporturi de mărfuri şi călători. (...) Domnul ministru a înţeles greşit liberalizarea pieţei, aşa cum au înţeles mulţi miniştri în epoca în care am vândut şi am privatizat tot ceea ce nu trebuia vândut şi privatizat".Întrebat dacă va fi mai exigent cu votul în Parlament, Bota a răspuns: "Categoric. Din păcate, am ajuns în această situaţie în care trebuie să fim mai exigenţi pentru a duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus în aceşti patru ani de guvernare. Atitudinea vizează ceea ce mă pricep, în rest îi las pe colegii specialişti să ne convingă cu privire la soluţiile pe care le adoptăm".