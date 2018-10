Prima reacție din Guvern, după criticile dure ale Corinei Crețu. Rovana Plumb: „O să o întreb de unde au apărut acele nemulţumiri”

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, miercuri, că afirmaţiile comisarului european Corina Creţu la adresa Guvernului le interpretează "într-un registru politic", subliniind că relaţia dintre ministerul pe care îl conduce şi Bruxelles este "corectă, de sprijin", potrivit Agerpres.





"În primul rând că le interpretez (declaraţiile Corinei Creţu -n.r.) într-un registru politic şi pun punct. Relaţia dintre Ministerul Fondurilor Europene şi Bruxelles este una corectă, de suport, de sprijin şi aşa vom merge în continuare", a spus Rovana Plumb, la Parlament.





Ea a adăugat că va discuta cu Corina Creţu pentru a vedea de unde au apărut "acele nemulţumiri".





"O să discut cu doamna Creţu şi o să o întreb de unde au apărut acele nemulţumiri. Dar declaraţiile pe care le-am văzut pe presă sunt, din punctul meu de vedere, înscrise într-un registru politic", a mai spus Rovana Plumb.