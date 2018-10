Evazioniștii scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul integral, plus 20% din sumă - proiectul lui Cătălin Rădulescu, avizat de deputații juriști

Ce prevede proiectul modificat marți:



Clemența se aplică și în cursul judecății penale, până la finalizarea procesului, în aceleași condiții.De asemenea, cei care primesc o condamnare cu închisoare pentru evaziune fiscală scapă de executarea acestei pedepse, care se transformă în pedeapsă sub supraveghere dacă achită prejudiciul, plus 20% din suma datorată și penalități, într-un termen de până la 3 ani.În favoarea inițiativei au votat cei de la PSD, ALDE și UDMR. Cei de la USR au votat împotrivă, PNL s-a abținut.Proiectul va intra cel mai probabil miercuri la votul final al plenului Camerei Deputaților, care este for decizional.Concret, inițiativa modifică art. 10 din Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care în prezent prevede astfel:(1) În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1)."În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, se va dispune, o singură dată, renunţarea la urmărirea penală.""În cazul aceloraşi infracţiuni de evaziune fiscală, dacă, în cursul judecăţii până la terminarea cercetării judecătoreşti, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, instanţa va dispune, o singură dată, pedeapsa amenzii penale.""în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzută la art. 8 şi 9, dacă este stabilită prin hotărâre judecătorească obligaţia inculpatului de a acoperi în termen de un an de la pronunţarea sentinţei prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalizările, instanţa poate dispune o singură dată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere". "În situaţia în care condamnatul nu acoperă suma dispusă în termenul stabilit, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsa închisorii cu executare"Deputatul USR Stelian Ion a declarat că forma proiectului este confuză și că este posibil să îl conteste la Curtea Constituțională.