Ce urmează în PNL după criticile la adresa lui Orban - nu se va solicita demisia conducerii sau Congres; posibil Consiliu Național pentru definirea ideologică liberală / Predoiu: Palmaresul lui Orban este zero!

Potrivit acestora, susținerea deschisă a referendumului de către Orban a însemnat o asociere cu Liviu Dragnea și a dus la favorizarea USR-ului, în detrimentul PNL.Deși nu vor cere convocarea unui Congres pentru o nouă conducere, este posibil să se ceară un Consiliu național în care să se discute o platformă ideologică, așa cum a cerut zilele acestea deputatul Ovidiu Raețchi.Acesta a declarat duminică seara că partidul trebuie să își ceară scuze față de publicul laic liberal, orientat către libertăți și drepturi, care este subreprezentat ideologic în interiorul formațiunii. Liberalul propune o platformă de dezbatere idelogică care să contrabalanseze pozițiile conservatoare, potrivit Mediafax.

"Așa cum am anunțat, vom lansa în următoarele săptămâni o platformă ideologică liberală în cadrul PNL, având că obiectiv atât contrabalansarea unor poziții conservatoare excesive ale partidului în ultima perioadă, cât și - pe termen lung - susținerea unei moțiuni integral liberale la următorul Congres. În acest moment, publicul laic liberal, orientat către drepturi și libertăți, este subreprezentat ideologic în partid, iar acest lucru a dezamăgit mulți votanți tradiționali PNL, față de care trebuie să ne cerem scuze. Nu avem decât de pierdut negând realitatea. Am ajuns ca, într-un partid nominal liberal, cei care resping excesele reacționare și mistice să fie considerați "neo-marxiști" sau "progresiști LGBT", deși în joc sunt cele mai simple principii ale liberalismului și solicitarea elementară de a separa sfera politică de cea religioasă - care trebuie să rămână în spațiul privat și să nu devină izvor de drept secular", a scris deputatul PNL Ovidiu Raețchi pe Facebook.

Duminică seară, imediat după închiderea urnelor la referendumul pentru redefinirea familei în Constituție, mai mulți parlamentari PNL au publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa președintelui Ludovic Orban: "Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge".Aceștia sunt deputații Adriana Săftoiu, Cătălin Predoiu, Cezar Preda, Mihai Voicu, Mara Calista și senatoarea Alina Gorghiu, fost președinte PNL.Amintim că, în mandatul de președinte al lui Gorghiu, PNL a semnat un protocol de colaborare cu Coaliția pentru Familie. Actul a fost semnat de Ilie Bolojan, atunci secretar general, și Gheorghe Falcă, șef de campanie, și ratificat într-o ședință a PNL din noiembrie 2016. Citește aici Atât Cătălin Predoiu cât și Cezar Preda au enumerat luni ceea ce spun ei că au fost și alte erori comise de liderul PNL, precum plângerea penală împotriva Vioricăi Dăncilă sau "blatul" pentru Codul administrativ.Predoiu a scris pe pagina sa de Facebook că palmaresul lui Orban în fruntea PNL este "zero" și îl acuză la rândul său pe acesta de faptul că primăria Capitalei a fost câștigată de Gabriela Firea.Mesajul lui Predoiu:"Mulțumesc membrilor PNL din teritoriu care au înțeles corect gestul nostru de protest față de maniera perdantă de conducere a actualilor lideri PNL, față de lipsa de clarviziune și de corectitudine a actualului președinte PNL.Orice drum începe cu un prim pas și cere răbdare. Într-adevăr, ajunge cu erorile! E cazul ca Președintele PNL să iasă din cercul camarilei cu care s-a înconjurat și să facă și altceva decât prostii politice, cum ar fi să târască partidul în aventuri din care PSD iese mai tare (gen plângere penală riscantă la Dăncilă, făcută în nume personal, pentru ca apoi să-și acopere ”vitejește” spatele dezgolit cu un vot în Bex-ul pe care îl controlează prin împărțirea funcțiilor) sau din care PNL iese șifonat, gen blat cu PSD la Codul Administrativ sacrificând limba română, ori marșul umăr la umăr cu PSD într-un referendum care era cel puțin incert ca rezultat și care amenința să fractureze societatea și, în cazul validării, să-i dea PSD-ului un atu de legitimitate în îndepărtarea României de UE.Oricâte jigniri ar profera ca răspuns al unor critici dure, dar la urma urmei colegiale, Ludovic Orban nu poate șterge cu buretele palmaresul său pentru PNL în acest moment: zero!Ca de la un ”fost” ce mă aflu, la o speranță a politicii ce se află, îi reamintesc că 11% la București în 2016 pe care îl reproșează astăzi, i se datorează și lui, care a compromis prin imprudență campania la jumătatea ei, propulsând-o pe Firea primar, după care a fugit dându-și demisia. Nu e tocmai corect să reproșezi rezultatul tocmai celor care au șters mizeria după tine, dle Orban... Dumneata ai făcut-o pe dna Firea primar, dle Orban, în clipa în care ai ignorat decizia politică a Președintelui Filialei București de a nu te implica în finanțarea campaniei de la București. Iar faptul că acum te speli pe mâini arătând către alții, reconfirmă tot ce cunosc despre dvs.Fiți liniștit, am luat și iau în continuare asupra mea, greșeala colectivă a PNL de la București din 2016, tocmai pentru că i-am respectat pe bucureșteni și am plătit imediat cu o demisie. De aceea, prefer să rămân deocamdată un ”fost”, cu bune și rele. Dvs, care ați ajuns Președinte PNL făcând tacit și pe alocuri explicit campanie internă contra Justiției și amanetând lista de europarlamentari încă din 2017, cum răspundeți criticilor noastre, ce faceți pentru redresarea și coagularea PNL?"La rândul său, Preda a declarat la RFI că "Dacă poate Ludovic Orban să se schimbe, bine. Dacă nu, rezultatele vor fi catastrofale la primăvară."Ludovic Orban a declarat duminică seară că poziţiile critice ale unora dintre colegii săi la adresa conducerii PNL, exprimate duminică seara, reprezintă "o ieşire ciudată", care avantajează PSD, iar acestea nu ar trebui să prezinte o foarte mare importanţă pentru spaţiul public, potrivit Agerpres."Sigur că pentru orice om care priveşte obiectiv la acest demers, acest demers, clar, avantajează PSD, pentru că mută atenţia de la dezastrul PSD şi de la blamul public pe care l-a primit PSD de la cetăţenii români, spre PNL, care chiar nu are absolut niciun fel de răspundere în organizarea acestui referendum, iar poziţionarea conducerii Partidului Naţional Liberal a fost o poziţionare profund democratică şi conformă cu ceea ce înseamnă democraţia şi respectul pentru convingerile intime. (...) Este o ieşire ciudată, o ieşire care, în mod evident, avantajează PSD, dar este o ieşire a unor colegi care, în mare parte sunt foşti şi care nu pot să dea lecţii privind managementul politic al partidului", a declarat Orban, la Realitatea TV.El a spus că este mirat că fostul preşedinte interimar al PNL, Alina Gorghiu, are această poziţie publică, în condiţiile în care "protocolul cu Coaliţia pentru Familie a fost semnat în mandatul de preşedinte al doamnei Gorghiu, iar doamna Gorghiu s-a manifestat în perioada precampaniei din 2016 în favoarea familiei tradiţionale". Ludovic Orban a adăugat că i se pare ciudată şi poziţia lui Cezar Preda, "care vrea să fie liderul unei facţiuni creştin-democrate în interiorul PNL".Orban a precizat că nu a discutat cu cei care l-au criticat şi că ar fi preferat să aibă o discuţie înainte ca aceştia să facă postări publice, punctând faptul că "este un demers care nu are o semnificaţie foarte importantă".Liderul liberal a remintit că "PNL nu a luat nicio decizie legată de acest referendum, decât aceea de a permite deplina libertate membrilor săi de a-şi exprima convingerile, punctul lor de vedere, referitor la această problemă" şi că de patru luni a făcut apel la liderii politici să nu politizeze această temă şi să nu o arunce în derizoriu, "întrucât este o temă care ţine de conştiinţa fiecăruia".Ludovic Orban a susţinut că "lucrul cel mai important astăzi este faptul că se vede liber că în societatea românească există o stare de opoziţie aproape totală împotriva lui Liviu Dragnea şi împotriva PSD" şi că duminică "cetăţenii români au depus o moţiune de cenzură împotriva guvernării PSD".