​Județul Olt își păstrează denumirea, pentru că nici referendumul local nu poate fi validat

Considerată o reparație morală și istorică, schimbarea denumirii județului Olt în Olt-Romanați nu a fost o miză pentru locuitorii zonei.Potrivit datelor oficiale publicate de BEC, prezența la urne în județul Olt a fost de 27,19%.Silviu Neacșu, prefectul județului Olt, a declarat că în procesul de organizare a referendumului local au fost făcute investiții serioase la nivel județean: "Vorbim despre 369.385 de votanți, am tipărit 406.793 de buletine de vot. Am tipărit autocolante, am distribuit în bune condiții buletinele de vot, n-am avut niciun fel de incident în organizare".La rândul său, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat că nu se poate vorbi despre o prezență diferită la referendumul local față de cel național, cauza fiind dezinteresul populației pentru ambele teme supuse consultării."Referendumul local nu a trecut, că n-a avut cvorum. Vorbim despre o prezență de 27, 19%. E exact ca la cel național. Lumea n-a venit nici la referendumul național, adică a fost o lipsă de interes pentru cele două referendumuri, nu neapărat pentru cel local. Lumea a arătat că nu e interesată de cele două subiecte care au fost abordate. În primul rând, e posibil ca unii să nu fi știut, pentru că noi am avut, în ceea ce privește referendumul local, la dispoziție doar o săptămână pentru informarea populației. Și în al doilea rând, e posibil să nu-i fi interesat”, a spus Oprescu.Județul Olt este singurul județ din țară în care, în paralel cu referendumul național pentru definirea familiei, s-a desfășurat și un referendum local pentru schimbarea denumirii județului în Olt-Romanați, ca și formă de reparație morală și istorică pentru locuitorii vechiului județ Romanați. Demersurile pentru această consultare locală au început în anul 2017.Hotărârea privind organizarea unui referendum pentru schimbarea denumirii judeţului Olt în Olt-Romanaţi a fost aprobată de consilierii judeţeni din Olt în septembrie. Potrivit hotărârii Consiliului Judeţean (CJ) Olt, cetăţenii din judeţul Olt au fost chemaţi să răspundă cu „da” sau „nu” la întrebarea: „Sunteţi de acord cu atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt?”.Pentru organizarea referendumului privind schimbarea denumirii judeţului, CJ Olt a alocat 900.000 de lei.