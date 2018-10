Primarul din Zimnicea: Nu mă văd cu tricolorul sfânt pe piept, cununând doi bărbați. Cum ar fi asta? Cui îi spun să sărute mireasa?

Primarul orașului Zimnicea din județul Teleorman, Petre Pârvu, declară că a votat sâmbătă pentru familia tradițională. ”Nu mă văd cu tricolorul sfânt pe piept, cununând doi bărbați. (..) Cui îi spun să sărute mireasa?”, se întreabă edilul. Pîrvu, a votat sâmbătă dimineață, împreună cu soția sa.





Edilul a declarat, pentru corespondentul Mediafax, că votul său se fundamentează pe valorile tradiționale, care îl fac incapabil să accepte ideea de a cununa doi bărbați.





"Am votat pentru familia tradițională, cum e firesc. Am fost crescut în credința ortodoxă, normal că am votat pentru uniunea dintre bărbat și femeie, cu toată dragostea. Acest referendum e important și este clar pentru mine: e despre bărbat-femeie. Nu mă văd cu tricolorul sfânt pe piept, cununând doi bărbați. Cum ar fi asta? Domnule sau doamna, sărutați <mireasa>! Cui îi spun să sărute mireasa? Cum aș putea să fac asta? Până acum văd că oamenii au înțeles. Avem prezență ca și în țară, de 3.09%. Acum azi e zi frumoasă, lumea mai merge la parastas, la biserică, unii fac țuică. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu zic că mâine o să vină oamenii la urne", a afirmat edilul.