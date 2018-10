Dăncilă spune că PSD nu s-a implicat în campania pentru referendum. Mesajele distribuite pe Facebook de organizațiile partidului o contrazic 

Întrebată, vineri, în județul Bacău, despre faptul că la Bruxelles a spus că partidul de guvernământ nu se implică în campania electorală pentru referendum, Viorica Dăncilă a răspuns că nu a auzit până acum ca PSD să fi fost implicat în campanie.„Eu am spus că partidul nu se implică în campania electorală. Facem o campanie de informare pentru ca cetățenii să voteze în cunoștință de cauză. Eu nu am auzit până acum că partidul s-a implicat în campania electorală”, a spus Dăncilă.Un ziarist i-a atras atenția că ar exista câteva zeci de cazuri de implicare, însă Dăncilă i-a răspuns să se sesizeze. ”Sesizați-le, eu nu știu de aceste lucruri. Eu ceea ce am spus la Bruxelles mențin și acum”, a afirmat premierul.Declarațiile Vioricăi Dăncilă sunt însă contrazise de mesaje distribuite de organizațiile PSD pe Facebook.