Paul Stănescu vrea o "Coloană a Infinitului" în fața Parlamentului: Merită să fie un simbol al Capitalei noastre

"Eu am văzut proiectul (de ridicare a unei copii a cunoscutei opere a lui Brâncuşi în apropierea Palatului Parlamentului - n.r.), deja este un sculptor, îmi scapă numele, Rodion Gheorghiţă, cred, deja are un proiect. (...) Ea se ridică la 52 de metri, deci e o coloană impozantă, înseamnă un bloc cu 20 de etaje, şi sigur că proiectul există. Ideea ar fi dacă la 1 decembrie am reuşi să ridicăm aşa ceva, cred că ar fi minunat pentru România", a declarat Paul Stănescu, marţi, la Parlament.Potrivit vicepremierului, discuţia privind realizarea sculpturii a pornit la Slatina, la un vernisaj cu opere reconstituite "Constantin Brâncuşi"."Acolo am întâlnit un om foarte valoros - prof. dr. docent sau academician Constantin Barbu, a fost şi domnul Marga, şi ne-a convins pe toţi, în toate discuţiile pe care le-am avut, că într-adevăr "Coloana Infinitului" merită să fie un simbol al Capitalei noastre. Sigur că am îmbrăţişat acest lucru şi am început să fac demersuri, şi cu doamna primar general, dar cred că va fi o hotărâre a Consiliului General al Capitalei. Eu aş fi mândru dacă "Coloana Infinitului" ar fi simbolul capitalei României. Constantin Brâncuşi a fost un super geniu şi cred că în epoca modernă nu a fost un sculptor de anvergura lui în toată lumea asta. Cred că e un simbol universal", a precizat Stănescu.