Paul Stănescu: Nu i-am răspuns lui Dragnea la telefon, ca să vadă și el cum e

Vicepremierul și ministrul al Dezvoltării Regionale, Paul Stănescu, a declarat marți că demisia este un act unilateral și nu și-o va depune până la următorul Comitet Național Executiv, for care va decide mai departe.





"Va decide CEX . Demisia e un act de voință unilaterală. Până la CEX demisia mea nu o aveți (...) Respectăm cu toții votul din CEX. Nu am făcut niciun pas înapoi. Eu nu fac pași inapoi, mențin ceea ce am spus. Nu mi-e frică de nimeni. Nu am nimic în spate să îmi fie teamă și ce ar fi bine pentru partid și România, am spus cu curaj. Chiar dacă îmi ia cineva carnetul de partid, eu rămân un om de stânga", a spus Stănescu, potrivit Mediafax.





Acesta spune că relația din partid este una bună, iar semnatarii scrisorii vor rămâne în PSD. "Să nu insinueze cineva că noi nu susținem programul de guvernare", a spus Stănescu.





Întrebat dacă Niculae Bădălău a trădat tabăra nemulțumiților, acesta spune că nu știe.





Legat de telefonul lui Liviu Dragnea, Stănescu recunoaște că nu i-a răspuns: "Dacă vrea să vorbească cu mine, vorbesc cu el. Nicio problemă. M-a sunat la telefon (Dragnea – n.r.) și nu i-am răspuns, ca să vadă și el cum e să nu răspunzi la telefon".