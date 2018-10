USR: Asaltul continuu al PSD asupra statului de drept poate scoate România din UE. România nu este cea a corupților pe care i-am văzut aseară la Strasbourg

Uniunea Salvați România susține într-un comunicat că este nevoie "de o altă majoritate și de o altă clasă politică, una care să își dorească să mențină România pe calea de integrare europeană și euro-atlantică.""România nu este cea a corupților pe care i-am văzut aseară la Strasbourg! România nu este a acestei adunări de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea şi a celor care au măcelărit încontinuu justiția și care au întors armele împotriva cetățenilor pe 10 august. România este a oamenilor cinstiți care au semnat inițiativa Fără Penali, a celor care au protestat pașnic pe 10 august, a celor care luptă pentru o justiție dreaptă pentru că vor să trăiască într-o țară europeană", transmite președintele USR Dan Barna, citat în comunicatul de presă.Potrivit USR, mesajele transmise de Frans Timmermans au fost foarte clare: "Comisia Europeană știe foarte bine ce se întâmplă în România. Iar dacă PSD-ALDE nu opresc lupta lor împotriva justiției, România riscă să rămână în continuare cu MCV, să se declanșeze art. 7 împotriva țării și, într-un final să piardă și banii europeni. Un risc de care ar trebui ca liderii coaliției să țină cont, nu să reinterpreteze în favoarea lor declarațiile venite de la Comisia Europeană."Aceștia au afirmat că reacția liderului PSD Liviu Dragnea după dezbaterea din Parlamentul European arată că acesta "are un plan de izolare a României şi de îndepărtare de valorile europene. Dragnea refuză în continuare să asculte criticile liderilor europeni capturând România sub control propriu.""Ignorarea avertismentelor transmise de prim-vicepreședintele Comisiei Europene de către șefii coaliției de guvernare și distorsionarea mesajelor acestuia, va face ca România să fie condamnată la subdezvoltare și îndepărtată de valorile europene sub care România a cunoscut prosperitatea și pe care cetățenii români și le-au însușit", se mai arată în comunicat.