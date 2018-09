Parlamentarii USR au depus un denunț la Parchetul General împotriva lui Sebastian Cucoș

"Am venit la Parchetul General pentru a depune un denunț împotriva lui Sebastian Cucoș, actualul prim-adjunct al șefului Jandarmeriei, fost șef al Jandarmeriei Române pe 10 august 2018. Denunțul nostru, formulat de mine și de colegii mei - 28 de parlamentari USR, se referă la infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare. Sebastian Cucoș a mințit în mod inacceptabil organele judiciare, a mințit procurorii, spunând că pe 10 august a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Este o minciună absolut ridicolă", a declarat deputatul USR Stelian Ion.El a precizat că USR a făcut acest demers deoarece nu a existat o autosesizare."Este foarte grav că un oficial, un funcționar, un șef al Jandarmeriei folosește instituția sa pentru a induce în eroare organele statului. Este o pată pe care o pune pe uniforma de jandarm. Și-a bătut joc prin demersul său de societatea românească și de Jandarmerie. Acești șefi - Cazan, Cucoș, Sindile - au produs deservicii foarte mari acestei instituții", a adăugat deputatul USR.În opinia lui, sesizarea depusă de Cucoș la DIICOT privind tentativa de lovitură de stat a avut trei obiective."Primul obiectiv a fost să-i dea o aparență de veridicitate și un argument lui Liviu Dragnea atunci când aberează pe toate posturile că a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Al doilea obiectiv în reprezintă o șicană procedurală, pentru că dorește declinarea competenței către DIICOT. Al treilea obiectiv pare acela de a-l folosi ca apărare în dosarul 18/2018, în care el însuși este cercetat. Se pare că are aceeași consultanți cu dl. Liviu Dragnea, pe considerentul că cea mai bună apărare este atacul", a mai spus deputatul.USR amintește într-un comunicat de presă că plângerea penală a colonelului Cucoș a fost depusă separat la DIICOT, deşi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei a României, Secţia Parchetelor Militare, are în lucru Dosarul nr. 18/P/2018 care are ca obiect tocmai investigarea evenimentelor din 10 august 2018. În acest dosar sunt reunite toate plângerile penale depuse în legătură mitingul de pe 10 august: peste 700 de plângeri ale protestatarilor, 125 ale jandarmilor şi cel puțin unul din partea mai multor ONG-uri.