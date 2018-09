Surse: Dragnea forțează ordonanța pentru amnistie și grațiere. Toader se opune. Ce mutări pregătește șeful PSD 

Postul de ministru al Justiției al lui Tudorel Toader depinde de semnătura pe ordonanța de urgență pentru amnistie și grațiere. Surse politice au declarat pentru HotNews că Liviu Dragnea face presiuni ca Toader să-și pună semnătura pe document, lucru pe care, în acest moment, ministrul Justiției nu vrea să-l facă. Planul ar fi, susțin aceleași surse, ca, în cel mult două săptămâni, să fie dată o ordonanță de Guvern care să modifice mai multe acte normative din domeniul Justiției, în care însă să se strecoare și prevederile referitoare la amnistie și grațiere.







UPDATE: Premierul Viorica Dăncilă și ministrul Justiției Tudorel Toader au mers în cursul serii, în jurul orei 19.30, la biroul lui Liviu Dragnea de la Cameră, unde cei trei au discutat timp de mai multe minute.



Public, ordonanța ar urma să fie prezentată ca o soluție care să rezolve un blocaj iminent în justiție, prin amânarea cu un an a intrării în vigoare a noilor prevederi din statulul magistraților privind pensionarea anticipată.





De altfel deputatul PSD Florin Iordache a anunțat public la începutul săptămânii că Guvernul ar putea da o ordonanță care să modifice legile justiției în sensul punerii în acord cu anumite observații făcute de reprezentanții Comisiei de la Veneția.





Presiunile sunt uriașe pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, care refuză în continuare să-și asume actul normativ, Liviu Dragnea amenințându-l pe acesta cu retragerea sprijinului politic.





Potivit surselor Hotnews.ro, Dragnea ar fi vrut vrea ca ordonanța privind grațierea și amnistia să fie dată săptămâna viitoare de către Tudorel Toader după ce premierul Viorica Dăncilă se va întoarce de la Bruxelles (Viorica Dăncilă are programată o vizită la Bruxelles pe 3 octombrie). În cazul în care ministrul Justiției refuză, PSD îi va retrage sprijinul politic lui Tudorel Toader, în ședința CEx afirmă aceleași surse. În locul lui Toader, social-democrații l-ar pregăti pentru postul de ministru al Justiției pe Eugen Nicolicea care ar fi dispus să semneze OUG privind amnistia și grațierea.





Social-democrații au luat în calcul și varianta inițierii unei OUG de către Secretariatul General Guvernului, prin nou-numitul Toni Greblă, însă partenerii de guvernare de opun.





De altfel, liderul ALDE și-a exprimat întreaga susținere pentru Tudorel Toader, declarându-l cel mai bun ministru al Justiției din ultima perioadă. Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri, că apreciază „în mod deosebit” activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader, și „e clar” că acesta nu trebuie schimbat din funcție, și că nu sunt motive de remaniere a vreunui ministru liberal-democrat.





În replică, Dragnea a declarat că Toader ocupă în Guvern un loc al PSD. Întrebat de jurnaliști dacă el este nemulțumit de ministrul Justiției, liderul PSD a răspuns că va da acest răspuns în Comitetul Executiv al partidului unde se va decide remanierea. „E foarte bine că ne exprimăm aprecierea față de un ministru sau altul, dar decizia e la Comitetul Executiv al PSD”, a spus Dragnea.





Liderul ALDE a venit și el joi cu precizări. „În ceea ce-l privește pe dl Toader, nu am lăsat niciun moment să se înțeleagă că e postul ALDE. E ministru independent pe un post, confirm ce a spus Liviu Dragnea, e postul PSD. Chestiunea este simplă și clară. Eu nu am primit din partea colegilor o astfel de solicitare (de remaniere-n.r.) în ceea ce-l privește pe Toader. De altfel, nici nu am discutat ieri cu domnul Dragnea despre subiect remanierii (...) Suntem într-o coaliție, niciunul fără altul nu putem asigura majoritatea și să guvernăm”, a spus Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu nu susține amnistia și grațierea și, potrivit surselor citate, dacă Guvernul dă OUG, ALDE se vor delimita.