Tăriceanu: Avem în vedere un proiect privind parteneriatul civil, dar nu avem o grabă extremă în această privinţă

"Am aflat astăzi că şi PSD doreşte să lucreze asupra unui astfel de proiect. Colega mea Renate Weber deja a avut nişte contacte preliminare. Avem în vedere un astfel de proiect (privind parteneriatul civil - n.r.). Nu avem o grabă extremă în această privinţă", a afirmat, joi, Tăriceanu, la Palatul Parlamentului.El a subliniat că "România are dreptul să-şi definească politica în domeniul căsătoriilor între persoane de acelaşi sex"."În grupul ALDE (din PE - n.r.) sunt diverse puncte de vedere. Sunt şi oameni care au luat cuvântul şi au spus că ei susţin familia tradiţională şi valorile tradiţionale şi creştine ale umanităţii şi alţii care au puncte de vedere, care, în fine, susţin căsătoriile homosexuale. Şi fiecare are dreptul, aşa cum şi cetăţenii români au dreptul şi cred că e normal, trebuie să respectăm opţiunile partenerilor noştri europeni şi partenerii noştri europeni trebuie să respecte opţiunile românilor. Suntem o Uniune de ţări egale. Valorile comune europene nu înseamnă că sunt toate ţările şi România face o excepţie. Nu sunt toate ţările în favoarea sau nu au o legislaţie care să permită căsătoriile între persoane de acelaşi sex şi cred că România are dreptul să-şi definească politica în acest domeniu, aşa cum de altfel a stabilit şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului", a subliniat Tăriceanu.