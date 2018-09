UPDATE Dragnea l-a chemat la raport pe ministrul Educației, după ultimatumul dat de UDMR în cazul ordonanței privind predarea limbii române la clasele maghiare. „De data asta are dreptate dl Kelemen”

La final, Dragnea a sugerat că guvernul va remedia situația creată, dându-i dreptate președintelui UDMR, Kelemen Hunor. „Nu e vorba doar de UDMR, ci de toate minoritățile. Așteptăm să vedem la Guvern. De data asta are dreptate dl Kelemen”, a spus Dragnea.​​Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că protocolul de colaborare parlamentară cu PSD este în vigoare, dar formațiunea maghiară nu deschide „niciun subiect” până când Guvernul nu ”rezolvă” problema ordonanței simple privind predarea limbii române. Este vorba de un articol din ordonanța 9, adoptată la finalul lui august, potrivit căruia „în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate".„Nu e vorba de reînnoire, noi am semnat pentru patru ani și, dacă nu întrerupe cineva, e în vigoare. Noi facem o analiză în fiecare sesiune. În acest moment, eu am spus că până nu se rezolvă problema aceea din ordonanța simplă din august, acel articol privind predarea limbii și literaturii române în școala generală în clasele primare, nu putem să deschidem niciun alt subiect”, a spus Kelemen Hunor, citat de Mediafax, întrebat dacă mai există protocol PSD-UDMR.El a precizat că speră într-o rezolvare a problemei în această săptămână. „Sper că în această săptămână se va rezolva și atunci, sigur, putem lua prioritățile legislative și ale lor și ale noastre, le putem discuta. Până atunci, nu. Nu există acest subiect până când nu se va rezolva acea problemă”, a menționat președintele UDMR.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat pe 22 septembrie că ministrul Educației nu a spus coaliției despre ordonanța simplă privind predarea limbii române în școlile cu predare în limba minorităților. Acesta a adăugat că are asigurări de la Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu că problema va fi rezolvată.„Ne-am întâlnit și am vorbit de când a început sesiunea parlamentară despre un singur subiect. Despre acel articol care a fost introdus de ministrul Educației în Ordonanța simplă din august privind educația și legea educației și care prevedere predarea limbii și literaturii române într-un mod neprofesionist. 55.000 de copii sunt afectați. Noi am cerut anularea acestui articol printr-o OUG. Urgența se motivează prin faptul că a început anul școlar și este haos. Ministrul nu a comunicat cu PSD sau cu coaliția, fiindcă și ei au fost surprinși, nu numai președintele PSD, dar și alți parlamentari care au venit și ne-au întrebat - dar care e problema, că noi nu știam că există o astfel de problemă, de unde a apărut? Sigur, e procedură simplă care necesită câteva zile, dar trebuie rezolvată. Până când nu se va rezolva această problemă noi nu vom deschide alte teme”, a afirmat președintele UDMR, Kelemen Hunor, în Parlament.Întrebat dacă Liviu Dragnea i-a promis că va anula acest articol din ordonanța simplă emisă de ministrul Educației, Kelemen Hunor a răspuns: "Nu, el nu poate anula. Poate anula Guvernul. Bineînțeles că eu când vorbesc, vorbesc cu președinții coaliției. Am vorbit cu Liviu Dragnea și am vorbit cu Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect. Deci cunosc amândoi acest subiect și au zis că se va rezolva. Punct."Kelemen Hunor a declarat, pe 21 septembrie, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, la finalul şedinţei Consiliului Permanent al UDMR, că ministrul Valentin Popa a luat două decizii în ultimele trei săptămâni cu care UDMR nu a fost de acord, reclamând faptul că Uniunea nu a fost consultată. Liderul Uniunii a criticat și Hotărârea Guvernului prin care a fost recunoscută comasarea UMF Târgu Mureș cu Universitatea "Petru Maior", acuzând că ministrul Valentin Popa a pus UDMR "într-o situație delicată". Drept urmare, Kelemen Hunor a solicitat remanierea ministrul Educației.