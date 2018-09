Senatul a adoptat proiectul legii contra spălării banilor cu amendamente neagreate de Guvern și contestate de Opoziție. Premierul Dăncilă și miniștrii Toader și Negrescu merg la Bruxelles

Document exclusiv

Dăncilă, Toader și Negrescu, la Bruxelles

„Vă adresăm rugămintea de a desemna un reprezentant al Senatului la consultările cu doamna comisar Vera Jourova. Permiteți-ne să subliniem că este important ca persoana desemnată pentru a participa să poată exprima puncte de vedere care angajează instituția reprezentată și să fie împuternicită să ia decizii și să își asume responsabilități în numele acesteia în legătură cu chestiunile ce vor fi puse în discuție” - îi solicită ministrul Victor Negrescu (PSD), președintelui ALDE România și al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, în scrisoarea intrată în posesia HotNews.ro.











De asemenea, la Bruxelles, miercuri, va merge și premierul Viorica Dăncilă, din câte a relatat europarlamentarul Maria Grapini (membră a grupului S&D, din care fac parte și europarlamentarii PSD și din care a făcut parte Dăncilă).

După ce HotNews.ro a scris luni dimineața despre pericolul ca România să fie condamnată în justiția europeană în timpul Președinției române a Consiliului UE , senatorii au adoptat luni și au trimis proiectul de lege la Camera Deputaților, care este for decizional. Proiectul de lege ar urma să transpună în legislația națională o directivă europeană privind prevenirea și combaterea spălării banilor, după ce Comisia Europeană a dat în judecată România la Curtea de Justiție a UE, pentru că nu a transpus directiva, deși avea această obligație încă din iunie 2017.Reprezentantul Guvernului la ședința de plen de luni a afirmat că solicită să fie adoptată forma inițială a proiectulu i, întrucâtUnul dintre aceste amendamente prevede că eliminarea din textul legii a tuturor articolelor care se referă la ". Senatorul PSD Robert Cazanciuc, președinte al comisiei juridice, a declarat că această prevedere ar fi fost "evident neconstituţională"."Avem o propunere de a elimina această referire la. Mi se pare că putem să lăsăm textul să meargă la Curtea Constituţională, pentru că este evident neconstituţional. Eu încerc să construiesc ceva pentru ţara asta şi chiar nu vreau să fiu considerat ca persoană cu risc. Adică, eu îmi asum riscul de a construi ceva cu toată buna-credinţă şi nu vreau să construiesc un text de lege care să nască abuzuri, pentru că la un moment dat nu o să mai vină nimeni să construiască ceva în ţara asta dacă eu, by the law, sunt considerat persoană cu un anumit grad de risc. (...) Am auzit nişte poveşti, zilele trecute, cu nişte colegi care au ajuns la bănci şi li s-a refuzat deschiderea unor conturi pe veniturile parlamentare. Deci, suntem într-o altă zonă, în care nu ne-am gândit vreodată că vom putea ajunge", a afirmat Cazanciuc, citat de Agerpres.Proiectul prevede că, iar în caz contrar vor fi dizolvate:, prevede proiectul de lege.În România, un caz de firmă cu acțiuni la purtător a fost cel al societății de construcții de drumuriProcurorii DNA l-au acuzat pe președintele PSD Liviu Dragnea ca fiind cel care controla de fapt Tel Drum, dar acesta a negat mereu orice legătură cu firma. Între timp, Tel Drum a intrat în insolvență în ianuarie 2018. În decembrie 2017, Tel Drum și-a declarat acționarii, printre ei nefigurând la momentul repesctiv, în mod direct, Dragnea.O altă modificare adusă propune", față de 10.000 euro cât prevedea proiectul în forma inițială.a declarat în plen senatorul USR Gheorghe Dircă.Dacă amendamentele aduse de PSD-ALDE proiectului Guvernului PSD-ALDE vor altera transpunerea completă și corectă a directivei din 2015, Comisia Eurpeană va avea argumente în plus în fața Curții de Justiție a UE pentru a obține condamnarea României la plata unor amenzi care doar până acum s-ar ridica la circa 2,7 milioane de euro, cu posibilitatea de a crește, în timpul exercitării mandatului României la Președinția Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2019, o situație jenantă pentru țara noastră.Asta mai ales după ce, în 23 august 2018, într-o scrisoare oficială, agentul României la Curtea de Justiție a UE, subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe Radu Canțăr a dat asigurări CE că România va îndeplini întocmai și nealterat cerințele directive europene pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”, a scris Radu Canțăr către Bruxelles în 23 august.Canțăr, un avocat din Craiova, a fost numit în luna mai 2018, de premierul Viorica Dăncilă, în funcția de agent guvernamental al României la CJUE. Practic el va juca rolul avocatului României în instanța de la Luxemburg și va avea un prim examen greu acolo, în acest caz în care Comisia Europeană cere condamnarea României pentru netranspunerea directivei UE amintite.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene,urmează să se deplaseze miercuri, 26 septembrie, până la Bruxelles, pentru a discuta cu comisarul european pentru justiție,(Cehia, ALDE Party), despre, deschisă de Comisia Europeană la CJUE, pentru faptul că România a nu a transpuspentru prevenirea și combatarea spălării banilor și finanțării terorismului.” - i-a scris Victor Negrescu președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pe data de 19 septembrie 2018. Scrisoarea nu este semnată de Negrescu, ci de un secretar de stat din subordinea ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Cristian Winzer, în numele șefului său.Ministrul Negrescu (prin acest Winzer) îi spune lui Tăriceanu că proiectul de lege, în forma plecată din Guvern, avea scopul de aDirectiva 2015/849/UE.Dăncilă va participa la o ședință a grupului europarlamentarilor S&D pentru pregătirea ședinței din 3 octombrie din Parlamentul European, de la Strasbourg, când va fi dezbătut un proiect de rezoluție privind situația din România, inclusiv protestele masive din 10 august, reprimate dur de Jandarmerie.”, a declarat, luni, pentru Mediafax, europarlamentarul Maria Grapini.„Există această cutumă ca înainte să fie o dezbatere în plen, grupul politic din care face parte Guvernul statului membru să aibă o dezbatere în cadrul grupului. Grupul politic din care face parte Guvernul unui stat este foarte interesat să ştie detalii, pentru că în plenară nu se pot discuta toate şi să fie pregătit grupul să vadă ce poziţie are, pentru că fiind din aceeaşi familie politică ar trebui să găsească mijloace să susţină Guvernul. Şi atunci este interesat să aibă o discuţie mai detaliată, mai largă”, a mai spus Grapini, citată de Mediafax.Tehnic, pentru redactarea proiectului de lege privin spălarea banilor principalul minister inițiator a fost Ministerul Justiției. Și ministrul Justiției,, va merge la Bruxelles, pe 26 septembrie, unde se va „conform programului său oficial.Până pe 29 octombrie 2018, Guvernul României trebuie să-și depună memoriul de apărare în acest caz. La acest termen se mai adaugă 10 zile, termen pentru considerente de distanță, timp în care ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, mai speră să aibă o lege adoptată și publicată în Monitorul Oficial pentru combaterea spălării banilor.​România riscă să i se aplice amenzi de milioane de euro printr-o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), în timp ce va deține Președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019 - l-a avertizat recent ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), pe președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în două scrisori intrate în posesia HotNews.ro și prezentate luni. Motivul unei eventuale condamnări a României îl constituie neadoptarea legii de prevenire și combatere a spălării banilor de către România, pentru întârzierea căreia social-democratul Negrescu a indicat printre responsabili Ministerul Justiției, condus de Tudorel Toader, susținut de ALDE. Și premierului Viorica Dăncilă i-a transmis MAE note de informare privind necesitatea promovării rapide a proiectului legii împotriva spălării banilor.