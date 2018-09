Polițiștii, chemați să scoată doi liberali de la o ședință de partid, în Huși, județul Vaslui

Reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au declarat pentru Mediafax că au fost solicitați să intervină la sediul PNL Huși, unde două persoane ar fi perturbat o şedinţă."Am fost anunțați de către un domn care era într-o ședință de partid. (A spus -n.r.) că doi colegi de-ai săi făceau scandal. Problema ar fi pornit de la faptul că cele două persoane nu erau pe lista de ședință și nu ar fi fost lăsate să intre acolo. În momentul în care echipajul de Poliţie a ajuns la sediul respectiv, conflictul a fost mediat şi nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni contravenţionale. A fost dat doar un avertisment verbal", a declarat Silvia Manta, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.Preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, a spus pentru Mediafax că nu i-a primit pe cei doi primari la şedinţa Biroului Permanent Județean deoarece aceștia nu se aflau pe listă și pentru că, de-a lungul timpului, au mers la acțiuni ale PSD sau ALDE."Cei doi primari din Șuletea și Gherghești nu fac parte din BPJ. Le-am spus că nu au ce să caute acolo, dar nu au vrut să părăsească incinta. Ei au venit oarecum puși pe scandal. De-a lungul timpului, cei doi au avut afilieri ba cu ALDE, ba cu PSD. Au mers la acțiuni ALDE și PSD. Ei îmi cereau să îi scot de mână afară, dar eu m-am retras, ei voiau să mă provoace. Eu vreau primari competitivi, care să fie liberali, nu să aibă alte afilieri", a spus Nelu Tătaru.De cealaltă parte, unul dintre cei doi primarii scoși de polițiști din sediu a afirmat că nu este de acord cu modul în care Tătaru conduce organizaţia de partid."Domnul Nelu Tătaru face o vânătoare, umblă pentru a-și face majoritate în cadrul consiliului care va vota lista pentru alegerile parlamentare. El distruge totul doar pentru a avea oameni obedienți în acel consiliu și în organizațiile comunale în care nu are control. După incidentul respectiv nu am rămas acolo. Eu am vorbit înainte cu domnul Ludovic Orban și dumnealui a spus că putem participa la o ședință a BPJ, deoarece sunt discutate probleme care privesc și primarii. În fapt, nu a existat niciun conflict, a fost unul imaginar. Noi am mers acolo și pentru a vedea ce poziție are partidul față de referendum, pentru că ne întreabă lumea. Dacă domnul Tătaru crede că numai doi primari sunt nemulțumiți, se înșală", a declarat Ciprian Tamaș, unul dintre primarii implicați în incident.