Kelemen Hunor: Ministrul Educației de două ori în trei săptămâni a făcut gesturi cu care nu am fost de acord şi nu am fost consultaţi; așteptăm o remaniere

Kelemen Hunor a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, la finalul şedinţei Consiliului Permanent al UDMR, că ministrul Valentin Popa a luat două decizii în ultimele trei săptămâni cu care UDMR nu a fost de acord, reclamând faptul că Uniunea nu a fost consultată."Articolul introdus de ministrul Educaţiei în august în ordonanţa simplă şi care dă un răspuns la problemele învăţării limbii române în şcolile cu predare în limba maternă a fost un pas greșit, o greşeală uriaşă, a fost acțiunea singulară a ministrului. Nu există nici un argument profesional şi politic pentru a susţine o astfel de schimbare. Trebuie anulat acest articol şi am cerut OUG, nu trebuie să lăsăm așa lucrurile. Ministrul, prin faptul că s-a supărat, că s-a gândit la o soluţie neprofesională, a creat o problemă politică. O altă chestiune este legată de UMF Târgu Mureş, joi a apărut o HG care recunoaşte comasarea Universităţii "Petru Maior" cu UMF. Ar fi fost corect ca, pe baza parteneriatului între UDMR şi coaliţia de guvernare, să ne spună că va dura, ministrul nu ne-a consultat şi ne-a pus într-o situație delicată. În condiţiile când ministrul de două ori în trei săptămâni a făcut gesturi cu care nu am fost de acord şi nu am fost consultaţi, considerăm că acum colaborarea cu ministrul Educaţiei va fi imposibilă şi cerem şi așteptăm o remaniere în fruntea Ministerului Educației", a spus Kelemen.Întrebat ce va face UDMR dacă PSD nu va da curs solicitării de remaniere a lui Valengtin Popa, Kelemen Hunor a subliniat că aşteaptă rezolvarea poblemei cu OUG, care este o chestiune politică şi nu are nicio legătură dacă ministrul vrea sau nu vrea."Vom vedea ce se va întâmpla, nu am discutat cu nimeni de la PSD sau ALDE. Este o situaţie extrem de neplăcută, din punctul nostru de vedere încrederea în ministrul Popa nu există", a conchis liderul Uniunii.