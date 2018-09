Rădulescu îl atacă pe Negoiță: El este un nimeni, acest băiețaș. O să cer să i se retragă sprijinul politic

Negoiță s-a poziționat de partea contestatarilor lui Liviu Dragnea , declarând, înainte de ședința Comitetului Executiv de vineri, că alegerea unei noi conduceri a partidului este o idee care trebuie luată în calcul.

„Vreau să îi transmit prin intermediul vostru că dacă eu am terminat șef de serie la Facultatea de Medicină, înainte de 1989, și el a făcut bacalaureatul la 30 de ani, pentru că înainte punea mochetă pe jos, pe unde punea el, să spună televiziunilor și oamenilor câți procurori DNA mănâncă la el la hotel și să spună de dosarul lor de 20 de milioane de euro evaziune fiscală pe care a făcut-o el și companiile lui. El este un nimeni, acest băiețaș, și pentru că a făcut această declarație, o să îi cer în viitorul CEx să i se retragă sprijinul din funcția pe care i-am dat-o noi, partidul, de președinte pe municipii, pe toate municipiile PSD”, a spus Cătălin Rădulescu, potrivit Stirile ProTV. ”Să se ducă în Piața Victoriei să facă miting cu cei care strigă împotriva noastră 'Ciuma Roșie.' E zero barat, e prea mic pentru mine ca să vorbesc cu el. Dacă a făcut Bacalaureatul la 30 de ani, vă dați seama ce personalitate marcantă a partidului nostru este Robert Negoiță”, a declarat deputatul PSD.În ceea ce privește acuzațiile conform cărora Negoiță s-ar fi întâlnit la hotel cu procurori DNA, acesta a spus: „Le am de unde le am, dar în scurt timp o să vă dăm și fotografii, ca să vedeți cine mănâncă la el, cum își închide dosarele și să spună despre dosarele de evaziune fiscală. Poate că vrea să și-l închidă și poate de asta a ieșit împotriva domnului președinte Liviu Dragnea. Altfel nu înțeleg ieșirile lui”.Conflictul politic dintre Rădulescu și Negoiță nu este nou. Deputatul PSD l-a atacat pe edil și în aprilie, când lui Rădulescu i s-a retras sprijinul politic, „Eu sunt în relaţii ok cu toată lumea. Singura antipatie pe care o am e faţă de un singur individ, care şi-a permis să vorbească împotriva mea în CEx, domnul Robert Negoiţă. Dacă dânsul a zis că va vota cu două mâini pentru măsura lui Valeca şi eu voi vota de acum înainte orice măsură împotriva lui. Îmi pare rău că n-am votat să fie exclus din partid, dar, uite că, pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti”, a afirma atunci Rădulescu.