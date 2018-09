Opoziția contestă modul de repartizare a președinților comisiilor din Senat. PNL va ataca la Curtea Constituțională / USR: PSD-ALDE-UDMR au lăsat opoziției ce a rămas la urmă

"Grupurile parlamentare PSD, ALDE și UDMR, conform protocolului de colaborare parlamentară, au făcut opțiunea pentru 15 comisii pentru funcția de președinte după cum urmează: Comisia juridică - PSD, Comisia pentru transporturi și infrastructură-PSD, Comisia pentru buget PSD, Comisia pentru Afaceri europene-PSD, Comisia pentru Agricultură PSD, Comisia pentru politcă externă PSD, Comisia pentru administrație publică PSD, Comisia pentru cultură și media PSD, Comisia pentru învățământ PSD, Comisia pentru muncă ALDE, Comisia pentru apărare PSD, Comisia pentru energie PSD, Comisia pentru drepturile omului ALDE, Comisia economică PSD, Comisia pentru sănătate publică-UDMR. În aceste condiții am prezentat Comitetului liderilor propunerea de repartizare pentru funcțiile grupurilor PNL și USR. Grupul PNL deține patru președinții pentru comisii permanente, grupul USR deține două președinții. Grupul PNL urmează să dețină președinția Comisiei pentru Ape și Păduri, Comisiei pentru Mediu, Comisia pentru comunicații și tehnologia informației și Comisia pentru petiții, cercetarea abuzurilor și combaterea corupţiei. Grupul USR urmează să dețină președinția Comisia pentru comunitățile de români din afara țării, Comisia pentru constituţionalitate", a anunțat senatorul PSD, Șerban Nicolae, în plenul Senatului, potrivit Mediafax.Acesta a precizat că liderii grupurilor parlamentare nu au căzut de acord cu repartizarea funcțiilor de conducere în cadrul comisiilor permanente, astfel că propunerea trebuie votată în plenul Senatului. Propunerea a fost adoptată cu 73 de voturi "pentru" și 33 de voturi "împotrivă".Senatorul PNL Alina Gorghiu a anunțat că va contesta la CCR reorganizarea funcțiilor de conducere în cadrul Comisiilor permanente ale Senatului."Nu cred că ne putem permite să schimbăm comisii după comisii în fiecare sesiune parlamentară în funcție de pofta ce-a poftit coaliția aflată la Guvernare, pentru că nu e în regulă, sunt articole în regulament pe care trebuie să le respectăm. Speram că totuși comisiile se pot repartiza în baza regulamentului și nu a unor dorințe personale ale unor senatori. Motiv pentru care, în numele grupului parlamentar PNL, dacă această propunere pică la vot să vă rog să țineți cont că suntem complet împotriva acestei organizări a comisiilor permanente și că începând cu astăzi, dacă propunerea trece, vom strânge semnături, grupul PNL va contesta la CCR acest abuz", a anunțat Gorghiu în plen.Și senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat că reorganizarea comisiilor permanente încalcă regulamentul Senatului."Asist cu mare mirare cum se încalcă regulamentul Senatului. Comitetul liderilor nu a căzut de acord, noi am zis de la început că dacă se restructurează toate comisiile senatului atunci trebuie aplicate regula pasului pentru toate comisiile Senatului. Asistăm în continuare la principiul pumnului în gură. Coaliția PSD-ALDE-UDMR și-a ales comisiile pe care le-a dorit, lăsând opoziției ceea ce a rămas la urmă. Refuzăm acest mod de lucru și considerăm că este anticonstituțional", a afirmat Alexandrescu.Senatul are în prezent 21 de comisii parlamentare permanente.