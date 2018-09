Liviu Dragnea: Funcția de președinte PSD nu se ia cu japca. Nu mă interesează mofturile unora

„Nu mai trebuie lungită foarte mult (discuția despre convocarea CExN, n.r.). Am vorbit cu foarte mulți colegi, am vorbit și azi, o să vorbesc și mâine, și o să decidem data (CExN-ului, n.r.)”, a spus Dragnea.



Întrebat de jurnaliști dacă există acea scrisoare despre care se vorbește, Dragnea a ridicat din umeri: „Nu știu, eu am vorbit cu majoritatea colegilor care au avut și poziții în sensul ăsta, care urmează să aibă poziții în continuare în sensul ăsta. Cu toți cu care am vorbit, ideea este să închidem toate aceste discuții, pentru că avem aprobat un pachet de proiecte la CExN, sunt cele din programul de guvernare de care trebuie să ne ocupăm, nu de discuții din astea fără sfârșit”.



Întrebat de asemenea dacă se va retrage în caz că i se va cere acest lucru, Dragnea a replicat: „Pe mine mă interesează foarte mult să ducem la capăt programul de guvernare, nu mofturile unora sau altora, și nici temele impuse de Iohannis . (...) Funcția de președinte al partidului nu se ia cu japca, se ia prin vot, printr-un vot masiv, și nu poți să o tranzacționezi ca la piață”.