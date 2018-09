Tomac (PMP) face apel la liderii PNL și USR să depună împreună o moțiune de cenzură

Ce spune Tomac în scrisoarea adresată lui Ludovic Orban și Dan Barna:"Mineriada din 10 august și modul catastrofal în care Guvernul Dăncilă a gestionat criza pestei porcine sunt, pe lângă multe altele, motive mai mult decât suficiente pentru a scoate din Palatul Victoria cel mai prost cabinet de miniștri.Am redactat, în acest sens, o moțiune de cenzură pe care am prezentat-o public. Pot accepta faptul că nu ați dorit să o semnați, fiind inițiată de PMP, deși noi am susținut fără rezerve toate demersurile opoziției din ultimii doi. Și atunci când PNL a inițiat moțiuni împotriva guvernelor conduse de Dragnea, și atunci când USR a fost inițiator.Dincolo de orice calcule politice însă, discutăm despre România și despre destinele a milioane de români, umiliți zi de zi prin acțiuni iresponsabile ale instituțiilor statului. Acestea, orbite de lupte și interese politice diverse, au ajuns să acționeze împotriva propriilor cetățeni, așa cum a făcut Ministerul de Interne prin plângerea penală total absurdă a Jandarmeriei Române, acuzând o lovitură de stat.Fac apel la domniile voastre spre a strânge rândurile și a depune, împreună, în numele întregii opoziții, o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern condus de un om care nu are decât un singur plan: să distrugă totul pentru propria salvare!Acum este momentul cel mai potrivit. Mâine va fi prea târziu!România are nevoie de un alt Guvern. Romanii așteaptă acțiune, nu justificări!"Orban a anunțat la începutul lunii că va depune o moțiune de cenzură și săptămâna trecută PNL a desemnat și o echipă de negociatori, formată din 11 liberali. În aceeași zi în care liderul PNL a făcut anunțul privind intenția depunerii unei moțiuni, Eugen Tomac a anunțat că PMP are deja redactată o astfel de moțiune.