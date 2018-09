Claudiu Manda: Conducerea SRI spune că a transmis note MAI, Jandarmeriei înainte şi după protestele din 10 august

"Cei de SRI au spus că nu au ce să-şi reproşeze în activitatea desfăşurată şi eu am primit o notă secretă în acest sens. Însă concluzia a fost că, în perioada următoare, toate informările transmise structurilor beneficiare - Ministerul de Interne, Jandarmeria şi altele, inclusiv consilierului preşedintelui, să ne parvină şi nouă ca să ştim exact când au fost trimise aceste informări, ce au cuprins, dacă au fost date concrete sau au fost chestiuni de ordin general. (...)Sigur că au fost inclusiv, înţeleg, informaţii că exista acest pericol de a se escalada protestul paşnic să devină unul violent, dar rămâne să vedem şi să înţelegem întrutotul ce au însemnat aceste informări, ce a însemnat această cooperare şi cum au arătat informările transmise", a mai spus Manda.





"Am discutat despre protestele din 10 august. Pe de o parte am discutat în cadrul comisiei şi am stabilit că sunt elemente de competenţa SRI. Persoane, organizaţii, structuri care doresc destabilizarea statului, dărâmarea Guvernului sau a unor instituţii ale statului intră în zona de competenţă a apărării Constituţiei şi a instituţiilor statului, deci intră în zona de competenţă a SRI. Pe de altă parte, elementele care ţin, în opinia SRI, de ce s-a întâmplat în Piaţă sunt chestiuni de ordine publică, deci nu intră explicit în zona SRI. Însă şi aici am convenit sau am discutat şi concluzia a fost că era şi obligaţia SRI ca, atunci când captează, colectează date şi informaţii care sunt utile instituţiilor partenere, beneficiare - în speţă MAI, Jandarmeria, IGPR, DGIPI, toate aceste informaţii ar trebui transmise acestor structuri", a spus Manda, după audierea în comisia a directorul SRI.El a spus că SRI a avut un reprezentat în Comandamentul de management şi a colaborat şi după eveniment cu instituţii pentru identificarea persoanelor implicate."Pe de o parte, au spus că au avut în acel Comandament sau centru de management un reprezentant care a informat, că au existat note care au fost trimise Ministerului, Jandarmeriei, a identificat beneficiarii şi înainte de eveniment şi după. Şi după eveniment au colaborat cu aceste instituţii pentru identificarea acelor persoane care au prejudiciat, inclusiv au informat DIICOT", a subliniat Manda.El a spus că cei de la SRI au spus că nu au ce să-şi reproşeze.