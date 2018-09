Un proiect de lege privind grațierea a fost adoptat tacit de Senat și ar putea intra în dezbaterea Camerei, dacă există voința politică necesară (surse)

De asemenea, proiectul ar putea fi modificat și amendat în Comisia Juridică din Camera Deputaților, dacă există, de asemenea, voința politică, au precizat aceste surse.



Proiectul a fost contestat în prima parte a anului 2017, după ce senatorul PSD Șerban Nicolae a introdus și faptele de corupție în categoria faptelor grațiate, chestiune la care s-a renunțat. Ulterior, proiectul a fost adoptat tacit în forma inițiată de Iordache, care prevedea că faptele de corupție sunt excluse de la grațiere.



Vezi aici forma inițială a proiectului care ar putea intra la Comisia Juridică



Tăriceanu, despre amnistie: Există un astfel de proiect la nivelul Parlamentului



Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri că, din câte știe el, ar exista un proiect la nivelul Parlamentului care vizează amnistia, însă nu au fost purtate discuții în acest sens în cadrul coaliției de guvernare și că acest subiect nu trebuie să fie unul tabu.



"Nu știu care este exact situația proiectelor legislative de pe masa Guvernului. Știu că există un astfel de proiect la nivelul Parlamentului, se pare că ar exista unul dar nu am avut o discuție în acest sens cu colegii mei, nici la nivelul coaliției pentru a vă putea da un răspuns. Am spus că nu trebuie să fie un subiect tabu. Având în vedere gravele excese la nivelul DNA, din trecut, prin care procedurile judiciare au fost grav prejudiciate, având în vedere că anchetele s-au făcut pe baza protocoalelor secrete ilegale, sigur se impune o măsură mai degrabă reparatorie, pentru că nu avem posibilitatea să știm care sunt procesele în care au fost condamnați vinovați sau nevinovați. De aceea s-a vorbit despre amnistie și grațiere. Nu am hotărât acest lucru. Din acest punct de vedere cel mai în măsură ar fi ministrul Justiției să propună o soluție", a declarat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, miercuri la Parlament, potrivit Mediafax.



Tudorel Toader a declarat marți seara, la Antena 3, că la ministerul Justiției nu există un proiect de ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea „nici în discuție, nici în dezbatere, elaborare sau avizare”.



„La ministerul Justiției nu există nici în discuție, nici în dezbatere, elaborare, avizare un proiect de act normativ pe OUG referitor la amnistie și grațiere”, a spus Toader, la o întrebare formulată de Mihai Gâdea.



Acesta a pasat mai degrabă mingea la Parlament. „Suntem în anul centenar” iar „legiuitorul ar putea fi generos din această perspectivă”, în condițiile în care „există în Parlament un proiect de lege privind amnistia și grațierea”.



„Este vorba de o decizie juridică, de o politică penală pe care legiuitorul are deplină competență să o promoveze, eu nu pot să mă substitui legiuitorului”, a subliniat el.





Este vorba de un proiect al ministerului Justiției din perioada în care era condus de Florin Iordache, care a fost adoptat tacit în mai 2017 și trimis la Camera Deputaților, unde a fost abandonat "la sertar".Acest proiect ar putea intra în dezbatere la Camera Deputaților, dacă există voința politică în acest sens, potrivit surselor citate.