UPDATE George Maior, audiat în Comisia pentru politică externă a Senatului, într-o ședință publică / Tăriceanu anunță că va cere MAE revocarea ambasadorului SUA

Nu înțeleg de ce aș fi inamicul public nr 1, s-au facut aifrmatii ca as face jocuri politice, neg categoric. Nu ma intereseaza acest aspect. Singurul lucru care ma intereseaza este aprofundarea parteneriatului strategic.De ce credeți că ați devenit inamicul public al dlui Dragnea? Ce relație aveați cu dl Dragnea?Am avut o discutie amplă cu dl Meleșcanu, nu mi-a comunicat vreo decizie de revocare.Ați discutat cu ministrul de Externe?Ce știți despre vizita de acum un an și ceva a dl Dragnea?Am observat o atitudine ireverențioasă, și-a permis să ridice tonul la final.În ce privește afirmațiile despre calitatea mea ca ambasador, le resping categoric. Parteneriatul a evoluat excepțional, dialogul politic a fost promovat la cel mai înalt nivel. Am fost primukl stat di Europa Centrală și de Est care am vizitat Casa Abă și și cu posibilitatea de exprimare în fața opiniei publice americane a intereselor naționale românești. În ceea ce privește afirmația că aceste vizite au fost realizate prin Ambasada SUA la București este complet falsă, lucrurile sunt clar scrise în multiplele telegrame care au fost transmise ministerului român de Externe și acest lucru se poate verifica.În ceea privește faptul că m-am implicat în politica internă americană este o afirmație complet falsă. Nu este nicio declarație, niciun gest, nicio luare de atitudine din partea Statelor Unite care să indice acest lucru. Am făcut o afirmație despre o persoană privată, o persoană privată care a emis o opinie și spunând adevărul în fața opiniei românești cred că mi-am făcut datoria în interesul național românesc, pentru că altfel ar fi putut exista o percepție complet falsă asupra poziționării americane în legătură cu dialogul politic, în legătură cu dialogul pe sistemele de valori dintre cele două țări, ceea ce nu ar fi fost în interesul național românesc. Aceste lucruri nu sunt deloc probate de atitudinea americană. Dimpotrivă, atitudinea americană a fost consonantă cu ceea ce am făcut, spun eu, în interesul național românesc. (sursa: Mediafax)"Nu v-am invitat aici pentru a pune in discutie parteneriatul romano-american. problema asupra careia toti membrii comisiei suntem edificati. suntem in fata unei premiere. a se apara cuma t facut dvs ca scrisoarea dlui Giuliani este o actiune de lobby - parerea mea este ca este o distorsionare incredibila a realitatii. Este un modus operandi descalificant pentru un ambasador. Daca stiti rigorile si le ignorati, as dori sa cunoastem acest motiv. (...)Mi se pare că acestă postură este inaccetabilă.Vreau să știu dacă aceste declarații au fost făcute cu acordul MAE. Din punctul meu de vedere, performanța în calitate de ambasador este foarte slabă. Nu am văzut niciun progres în chestiunea vizelor pt români. Rezultate aproape zero în ceea ce privește relațiile. În ceea ce înseamnă cooperarea, colaborarea pe dimensiune economică, ceea ce s-a realizat este cheltuirea banilor de buget pentru apărare, și este un angajament luat de președinte. Prin urmare dacă vorbim de parteneriat strategic mi se pare că vizita președintelui Klaus Iohannis este un element dar din 2014 ne-am fi așteptat la mult mai mult.Vreau să vă atrag atenția că aprecierile pe care le-ați făcut, partizan, legate de scrisoarea regretatului John McCain și a fostului primar al NY dvs vă angajați în lupta internă din SUA și practic angajați și guvernul român.Apreciez ca dl ambasador nu si-a indeplinit misiunea de a promova si reprezenta statul român, în schimb v-ai promovat interesele și ați implicat ROmânia în politica internă. Eu voi propune colegilor din comisie să transmitem o scrisoare MAE în care să se spună că misiunea nu mai poate să continue.Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, marți, referitor la o posibilă rechemare în țară a ambasadorului României în SUA George Maior, că toate variantele sunt luate în calcul, precizând că i-a spus și personal că nu e normal ca diplomații să se implice în astfel de dezbateri.Întrebat dacă ia în calcul rechemarea lui George Maior în țară, Teodor Meleșcanu a răspuns: "Toate variantele sunt luate în calcul, dar nu pot să spun acum că iau în calcul o variantă sau alta"."Din punctul meu de vedere, i-am spus și personal, că nu e normal ca diplomați să se implice în dezbateri de acest tip, îmi pare rău. O să vedem ce discută domnul Maior la comisie", a completat actualul ministru de Externe, solicitat să comenteze afirmațiile făcute de ambasadorul român în SUA referitor la scrisoarea trimisă de Rudolf Giuliani, avocatul lui Donald Trump.Pe 1 septembrie, preşedintele PSD Liviu Dragnea anunța că i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, să pornească procedura de rechemare în ţară a ambasadorului României în SUA, George Maior.Totodată, Dragnea, a declarat, pe 9 septembrie, că ambasadorul României în SUA George Maior încă se mai crede directorul SRI și că încă mai are întâlniri și discuții cu diverși oameni.Pe 29 august, George Maior a afirmat, referitor la scrisoarea transmisă de Rudolph Giuliani, avocat al preşedintelui Donald Trump, că aceasta este expresia unui lobby iniţiat de forţe interesate să apere persoane cu probleme cu legea.„Un personaj spumos şi extrem de combativ în discuţiile din Statele Unite, nu ştiu dacă mai e avocatul lui Donald Trump. În orice caz, ea este expresia unui lobby, iniţiat de anumite forţe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia, asta vă spun clar"a declarat George Maior, ambasadorul României în SUA.George Maior este nominalizat de Giuliani ca fiind unul dintre semnatarii protocoalelor care au permis abuzuri în România.„În plus, faţă de excesele făcute de DNA în numele 'aplicării legii', am luat la cunoştinţă cu tristeţe în cursul ultimelor luni despre existenţa „protocoalelor secrete” pe care mai multe instituţii publice le-au semnat cu Serviciul Român de Informaţii ('SRI'). Acestea includ protocoale secrete cu: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii. Semnatarii protocoalelor secrete includ: Laura Codruţa Kovesi, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi George-Cristian Maior, care acum îndeplineşte funcţia de ambasador al României în Statele Unite, din partea SRI", se arată în scrisoarea transmisă de Rudolph Giuliani preşedintelui Klaus Iohannis şi altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor PG-SRI şi stoparea presiunilor asupra judecătorilor.George Maior este unul dintre principalii semnatari ai protocoalelor, care au funcţionat în perioada în care acesta era director al Serviciului Român de Informaţii, înţelegeri prin care se constituiau echipe operative din justiţie şi serviciul secret. Maior a fost acuzat în repetate rânduri că este cel care a permis implicarea în Justiţie a SRI şi a intervenit în favoarea unor anumite personaje politice.