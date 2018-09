Cioloş: Am adoptat OUG 6 urmare a unei decizii a CCR, actul normativ a fost aprobat în Senat / Dragnea: Cioloş a rămas aceeaşi păpuşă a serviciilor; OUG 6, dată pentru a păstra SRI în câmpul tactic

Fostul premier Dacian Cioloş, preşedinte fondator al Mişcării România Împreună, a declarat că Guvernul pe care l-a condus a adoptat OUG 6/2016 în urma unei decizii a CCR şi actul normativ a fost ulterior aprobat printr-o lege în Senat. Liviu Dragnea a replicat că prin aceste declaraţiil, fostul premier Dacian Cioloş arată că "a rămas aceeaşi păpuşă a serviciilor", iar actul normativ a avut rolul de a păstra Serviciul Român de Informaţii (SRI) "în câmpul tactic". Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat marți seară la Antena 3 că CSAT și SRI au avizat Ordonanța 6.





El a adăugat că, din câte ştie, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei şi a trimis-o la Camera Deputaţilor.





"Câteva observaţii despre ce a spus Dacian Cioloş în seara asta. Încă o dată a arătat că este un om care habar n-a avut ce semnează şi a rămas aceeaşi păpuşă a serviciilor. Aşa-zisa obligativitate de a cere avizul de la CSAT pe ordonanţe - nu există aşa ceva, nici măcar la buget. Putea să citească legea CSAT. Dacă nu o înţelegea în română, o traducea în franceză. Acolo scrie că instituţiile din sistemul de securitate naţională (...) trebuie să avizeze proiectele de buget, adică înainte să le trimită la Ministerul de Finanţe, trebuie să le avizeze CSAT", a afirmat Dragnea, la Antena 3.



Acesta susţine că este "o minciună" argumentul potrivit căruia fără Ordonanţa 6 ar fi apărut blocaje în anchetele penale.



"O altă minciună e legată de blocajul care ar fi apărut în anchetele penale dacă nu dădea Ordonanţa 6. În primul rând, Ordonanţa 6 are în nota de fundamentare o referinţă la decizia Curţii Constituţionale, dar în textul ei modifică multe articole din mai multe legi, din codurile penale, care nu au legătură cu decizia Curţii Constituţionale. A fost o ordonanţă dată pentru a păstra în joc, în câmpul tactic, Serviciul Român de Informaţii. Ăsta a fostul rostul Ordonanţei 6, dată într-o zi", a susţinut Dragnea.







Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat marți seară la Antena 3 că CSAT și SRI au avizat Ordonanța 6. ”Și președintele României e om și mai greșește. Eu nu am mai auzit de așa ceva că SRI să avizeze o ordonanță, dar nici eu nu le știu pe toate”, a declarat Toader.

"Să spui ca ministru al Justiţiei că nu primeşti aviz de la CSAT sau că nu ceri aviz de la CSAT e o formă de a declara că nu-ţi pasă de ce gândeşte sectorul judiciar despre un proiect de lege pe care îl propui spre adoptare sau o decizie a Guvernului şi care vizează direct justiţia. Legea prevede foarte clar faptul că eşti obligat să ceri avizul de la CSM şi de la CSAT. În cazul respectiv a fost o consultare cu SRI-ul pentru că ordonanţa de urgenţă respectivă viza SRI-ul şi atunci e normal să discuţi cu ei. Nu aveam nevoie de aviz pentru a adopta proiectul de ordonanţă, dar pentru noi, pentru Guvernul din 2016, era firesc să avem consultări cu toţi actorii care erau vizaţi de actele normative pe care noi le adoptam. Ăsta e un lucru de bun-simţ, dacă nu de bună practică legislativă şi nu e cazul să-i dau eu lecţii domnului Tudorel Toader despre ce înseamnă bună practică legislativă", a declarat Dacian Cioloş marţi, la Realitatea TV, în replică la criticile aduse la adresa sa de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, privind faptul că a cerut avize de la CSAT şi SRI referitoare la unele acte normative, printre care şi OUG 6/2016.Fostul premier a explicat, apoi, şi decizia adoptării OUG 6/2016."Ordonanţa 6 a venit în urma unei decizii a Curţii Constituţionale care interzicea SRI să mai utilizeze acel instrument, acele dispozitive de interceptări care erau legale, folosite de procurori, cu aviz de la judecători, conform legii, în anumite dosare de cercetări penale. (...) În momentul în care CCR a dat această decizie şi ea intra în vigoare, o serie de dosare, inclusiv de corupţie, care se aflau pe rol la Procuratură şi chiar la DNA riscau să rămână blocate. (...) Şi atunci era important ca Guvernul să vină cu alternativă care să ţină cont de decizia CCR. (...) De aceea noi am lucrat foarte repede, dar în mod transparent, pe acest proiect de ordonanţă, am cerut avizul CSM, am primit avizul din partea comisiei 1 din CSM, cea, de fapt (...), care avea competenţă pe această temă şi care ne-a dat avizul (...) şi cu acest aviz, şedinţa de guvern a fost într-o vineri, dacă ţin eu bine minte (...), a fost o şedinţă extraordinară, deci am adoptat ştiind că avem acest aviz. Conducerea CSM ne-a spus: nu putem convoca de urgenţă CSM acum pentru a vă formaliza, de fapt, acest aviz pe care-l aveţi de la comisia 1, dar o să o facem săptămâna următoare. Deci, noi am adoptat ordonanţa de urgenţă, ea a fost publicată, a venit apoi şi avizul de la CSM care, de fapt, a formalizat ceea ce decisese deja comisia 1, cea de specialitate. Ordonanţa de urgenţă s-a dus la Parlament, aşa cum prevede procedura. Nu au blocat-o pentru că puteau să o facă. Dacă atunci considerau că avizul respectiv nu a fost unul corect, ei ştiau foarte clar cum s-a operat acea decizie. Parlamentul a lăsat-o să meargă, ea a intrat în funcţiune şi a produs efecte", a spus Cioloş.