Inițiativa cetățenească de redefinire a familiei în Constituție a fost adoptată de Senat - doar senatorii USR au votat împotrivă / Urmează referendumul din 7 octombrie

3 milioane de semnături strânse de Coaliția pentru Familie pentru definirea familiei drept "căsătoria dintre un bărbat și o femeie"

Pentru ca proiectul să treacă era nevoie de două treimi din totalul senatorilor, adică 91 de voturi. Printre cei care au votat "pentru" se numără și președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Din totalul de 136 de senatori, 9 au fost absenți. Senatori PNL care s-au abținut: Florin Câțu, Daniel Fenechiu, Alina Gorghiu, Iulia Scântei. Aici lista completă cu senatorii

Urmează astfel ca referendumul de revizuire a Constituției să se organizeze, așa cum a anunțat Liviu Dragnea, pe 7 octombrie.Inițiativa a fost votată de Camera Deputaților pe 9 mai anul trecut, cu 232 voturi "pentru", 22 "impotriva si 13 abtineri.Cum ar urma să fie modificat art 48:"Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor."Senatorul PSD Șerban Nicolae a făcut referire la procreare și la dimensiunea creștină."Procrearea nu se poate realiza decât între un bărbat și o femeie. (…)Eu nu cred că pământul, omul este rezultatul unei explozii de mari dimensiuni. Eu n-am întâlnit nicăieri în lume o explozie care să fi creat ceva. Există o dimensiune religioasă. (…) Românii sunt o națiune creștină, nu de acum, ci de 2000 de ani. (…) Între 4 și 10 săptămâni, fătul cunoaște ceea ce se cheamă organogeneză, în primul rând inima. Întrebati specialiștii - ce da prima bătaie de inimă? (…) Poporul român are nevoie de continuitate, are nevoie de copii. Am incercat să înțeleg opiniile celor care spun ca sunt de acord ca cuplurile de același sex să poată adopta copii, și probabil nu o fac cu rea intenție. Eu imi doresc să nu existe copii abandonati, nu ar trebui ca raul unui copil sa fie satisfactia altuia," a declarat acesta.Un alt senator PSD care a susținut de la microfon acest proiect a fost Titus Corlățean: "Cei care se opun acestei inițiative au un comportament profund nedemocratic pentru că resping voința cetățenilor. Nimeni nu îmi va putea impune să legiferez păcatul în România.""Modificarea Constitutiei nu este despre familiei, nici referendumul. Este vorba de un demers populist, acaparat de politicieni care încearcă să ne dezbine pe un nonsubiect. Tot ce vreți este să vă faceți campanie, să distrageți atenția. Prea puțin au fost invocate adevăratele probleme pe care le înfruntă familia in Romania. Vă interesează câți copii sunt desparțiți de parinții care sunt nevoiti sa plece in Occident?" a afirmat la rândul său senatoru USR Vlad Alexandrescu.Coaliția pentru Familie a strâns un număr de 3 milioane de semnături, pe care le-a depus la Senat alături de o propunere de revizuire a Constituției privind definiția familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se referă la definiția familiei. În actuală formă, acesta prevede că "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți", însă semnatarii inițiativei vor că definiția să fie schimbată pentru a bloca orice posibilitate a legiferării căsătoriei între persoane de același sex. Astfel, inițiativa prevede că "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie".Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaților și Senatul, în ședința comună, hotărăsc cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul deputaților și senatorilor. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la dată adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.Un referendum este valid dacă participă cel puțin 30% din cetățenii cu drept de vot.