Victor Ponta publică o fotografie în care Dragnea și Maior apar îmbrățișați, în timp ce liderul PSD vorbea, la Antena 3, despre faptul că ambasadorul "încă se crede directorul SRI". În fotografie pare să fie și Laura Codruța Kovesi

Victor Ponta a publicat, duminică seară, pe Facebook, o fotografie în care Liviu Dragnea și George Maior apar îmbrățișați, iar în spatele lor, așezată pe o canapea, pare să fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost publicată de Ponta în timp ce Liviu Dragnea era invitat duminică seară la Antena 3 și vorbea, printre altele, despre faptul că George Maior urmează să fie chemat la audieri în Comisia de politică externă din Parlament, Dragnea adăugând că Maior "încă se mai crede directorul SRI" și "încă mai are întâlniri și discuții cu diverși oameni".

Trebuie sa terminam definitiv cu aceasta minciuna si ipocrizie care isi bate joc de bunul nostru simt dar si de viitorul nostru!"









"Pe noi ne interesează ca ofițerii să aibă toate dotările asigurate, să fie plătiți bine, să aibă infrastructură, logistică, dar trebuie văzut și ținut cont și de contextual national și de raportul cu celelalte instituții. Adică nu se poate la nesfârșit și poate în situația aceasta conducerile de la aceste servicii că noi nu mai acceptăm să iasă din matca constituțională. El crede că și acum e directorul SRI (George Maior – n.r.). Face și acum discuții, jocuri, întâlniri politice. Așa mi-a zis cineva alaltăseară. Să vedem dacă se va confirma sa nu. A fost în perioada asta în România și au început ceva tulburări la partid. Doar remarcam o coincidență", a declarat Liviu Dragnea duminică seară, la Antena 3.



Liderul PSD a adăugat că George Maior urmează să dea explicații în Comisia de politică externă din Parlament: "Știu că urmează să fie audiat la Comisia de politică externă, să vedem și noi în ce se implică și cum a sprijinit statul român. Bineînțeles că o să-l țină în brațe Iohannis pe Maior."





"Da stimati romani - Liviu Dragnea lupta cu Maior, cu Kovesi , cu Statul Paralel , cu Soros - bla bla! Minciuni ridicole pentru cei care inca mai vor sa se lase prostiti!Ah - da / si Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie trafitionala , nu e asa?Adevarul este ca Liviu Dragnea lupta doar ca sa isi ascunda banii de la Teldrum si Farmavet , sa scape de raspundere penala si sa isi promveze propriul interes !!!Romania, resursele sale naturale, Parlamentul, Guvernul sau PSD sunt simple instrumente pentru propasirea lui si a familiei sale!Sper sa il intrebe Razvan Dumitrescu in direct in emisiune / daca nu are timp Ii rog pe curajosii din CEX ul PSD si pe cei care isi rup camasa de pe ei la televizor pt “Dl Presedinte Dragnea” sa il intrebe cat de tare lupta el cu George Maior in anii trecuti!