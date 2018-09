Proiect de lege: PSD vrea înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare

„Se înființează Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare Românești, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. denumită în continuare Agenția. Scopul înființării Agenției este acela de a promova obținerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, și de a asigura un marketing corespunzător acestor produse”, prevede proiectul de lege înregistrat pe 5 septembrie la Senat de mai mulți parlamentari PSD, ALDE, UDMR și PMP.Potrivit inițiativei legislative, Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare va avea următoarele atribuții: „elaborează, implementează și promovează strategia națională pentru produsele agroalimentare de calitate, elaborează și implementează programe de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate, asigură transferul de informații specifice între operatorii economici, asigură consultanță și asistență tehnică necesară producătorilor de produse agroalimentare de calitate, autorizează importul produselor ecologice din terțe țări în UE”, prevede articolul 3 din proiectul de lege.Sursa menționată precizează că Agenția va exercita principalele funcții: „de autoritate de stat în domeniul calității și marketingului produselor agroalimentare de calitate, de strategie, prin care asigură întocmirea și propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului, de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate și în limitele stabilite de acesta”.Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare are ca scop creșterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare românești.„Obiectivul principal al agenției este acela de a crește numărul de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare românești și de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituire la nivel național și european, în vederea promovării acestora. Prin propunerea legislativă de înființare a Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (ACMPA) se urmărește modelul aplicat la nivel european prin delegarea de la DG AGRI a competențelor de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate către CHAFEA (Consumer, Health and Food Executive Agency-n.r)”, se arată în expunerea de motive.Inițiatorii proiectului de lege susțin că folosirea unor sisteme de calitate pentru producători poate fi benefică pentru economia rurală, România confruntându-se în ultimii ani cu un puternic deficit comercial în domeniul agroalimentar.„Folosirea unor sisteme de calitate pentru producători prin care aceștia să fie recompensați pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia rurală. În ultimii ani România se confruntă cu un puternic deficit de balanță comercială în domeniul agroalimentar. Comerțul exterior este dominat de produsele agricole neprelucrate, în timp ce pe piața națională se introduc canități importante de produse alimenare cu valoare adăugată”, precizează inițiatorii în expunerea de motive.De asemenea, aceștia afirmă că sistemele de calitate la nivelul UE sau la nivel național, oferă consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și caracteristicile produselor agroalimentare.„Sistemele de calitate la nivelul Uniunii sau la nivel național, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor pentru produsele agricole și alimentare, oferă consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și la caracteristicile produselor sau ale procesului de producție utilizat ca urmare a participării fermierilor și producătorilor la aceste scheme, conferă valoare adăugată produselor în cauză și sporesc oportunitățile de piață ale acestora. Calitatea și diversitatea producției agricole, piscicole și de acvacultură din România ca și parte a UE reprezintă unul dintre punctele forte ale producătorilor agroalimentari din România și contribuie în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic național și european. Acest fapt se datorează competențelor și hotărârii agricultorilor și producătorilor din România, care au păstrat vii tradițiile și, în același timp, au ținut seamă de metodele și materialele de producție noi”, conform sursei citate.Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare a fost înregistrată la Senat pe 5 septembrie, prin for sesizat, iar forul decizional să fie Camera Deputaților.