Traian Băsescu: Dacă este deşteaptă, opoziția depune acum o moţiune de cenzură. Momentele politice nu se ratează

Băsescu subliniază că este un moment foarte bun în care românii ar susține căderea Cabinetului Dăncilă. "Poate va câştiga opoziţia, dacă este deşteaptă ca să meargă acum cu moţiunea de cenzură, pentru că are toate motivele să o facă. Are pesta porcină, cu un management defectuos al Guvernului, are mineriada guvernamentală din 10 august şi are fisuri majore în PSD. Ce îţi mai trebuie ca să pui o moţiune de cenzură? Se pierde un moment foarte bun când o parte mare din populație ar susține o moțiune prin care să cadă Guvernul Dăncilă. (...) Momentele politice nu se ratează", avertizează Băsescu.

În momentul de față votantului din mediul rural i se ia porcul din curte. Pesta porcină e o probă a nivelului uriaș și nepăsare a guvernelor PSD. E un motiv pentru care în orice țară s-ar depune o moțiunea de cenzură", a declarat Traian Băsescu, la Școala de vara a Organizației de Tineret a PMP care se desfășoară la Neptun, potrivit Mediafax.