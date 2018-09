UPDATE Stelian Ion (USR): Tatăl Adinei Florea, nominalizată la șefia DNA, este consilier județean PSD / Dumitru Florea: "Fiică-mea face ordine acolo în trei luni"

"Ştiu că are emoţii, va apărea în faţa lui Iohannis, despre care nu ştim ce gândeşte. Este un mare 'dacă'. Dar 'dacă' va fi numită, o să vedeţi ce treabă face fata mea acolo! În nici trei luni o să facă ordine, că sunt probleme în DNA", a declarat Dumitru Florea pentru Adevărul Deputatul USR a declarat că, din acest motiv, nominalizarea Adinei Florea are o mare vulnerabilitate."Are o vulnerabilitate foarte mare această candidatură, aceea legată de relații familiale cu o persoană care are calitatea de membru activ PSD. Tatăl domniei sale este consilier județean în cadrul PSD. Lucrul acesta aduce niște suspiciuni de care nu am fi avut nevoie, pentru că știm în România ce suspiciuni sunt pe partea aceasta de interese, nepotisme, etc. În toată perioada în care a deținut funcții de conducere în Constanța, mafia constănțeană și-a făcut de cap, Nicușor Constantinescu, Radu Mazăre și-a făcut de cap. Adina Florea nu avea funcție în cadrul DNA dar nu a putut opri activitățile infracționale ale acestor indivizi. Andrei Bodean (candidat pentru șefia DNA) însă, a făcut-o, i-a oprit", a afirmat deputatul USR de Constanța, potrivit Mediafax.Acesta a mai susținut că ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a dat dovadă de transparență nici de această dată."Este o alegere surprinzătoare. Ministrul Justiției nu a dat dovadă de transparență nici de această dată, rezumându-se la a pune pe site-ul Ministerului doar acele proiecte manageriale. În trecut, în urma unor astfel de interviuri, se întocmea un proces verbal prin care se explica foarte clar care au fost argumentele pentru care unele candidaturi au fost înlăturate și pentru care a fost aleasă o anumită candidatură. Domnul ministru nu ne-a explicat foarte clar care sunt motivele pentru care a ales-o pe doamna procuror Adina Florea”, a precizat Stelian Ion.Deputatul USR a adăugat că un alt argument pentru care Tudorel Toader a propus pentru funcția de șef al DNA pe Adina Florea îl reprezintă proiectul managerial al acesteia, în care are aceleași critici ca cele ale ministrului Justiției, la adresa fostului șef DNA."Aceste argumente le intuim pentru că am lecturat rapid acest proiect managerial venit din partea doamnei procuror și am văzut acolo niște puncte de vedere concordante până la literă cu punctul de vedere al ministrului Toader, cu privire la critica la fostului șef DNA, Laura Codruța Kovesi și activității DNA. Așadar doamna procuror a îmbrățișat în totalitate aproape acest punct de vedere exprimat de ministrul Toader ”, a mai spus Stelian Ion.Ministrul Justiției a anunțat joi că procurorul Adina Florea, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, este propunerea sa pentru funcția de șef al DNA.