Gunther Krichbaum, președintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, despre derapajele lui Vâlcov și Liviu Pop: Afectează relațiile germano-române / Președinția Consiliului UE pare că a eșuat înainte să înceapă / Investitorii germani sunt descurajați

Krichbaum a făcut referire la postarea lui Darius Vâlcov în care președintele Klaus Iohannis apare în postura lui Hitler, dar și la declarația recentă a senatorului PSD Liviu Pop, președintele comisiei de învățământ, potrivit căruia Forumul German ar fi continuatorul unui grup nazist, Grupului Etnic German."Recentele derapaje reprezintă apogeul trist al unei dispute care a și-a pierdut simțul măsurii. Aceste persoane (Vâlcov și Pop - n.r.)în funcțiile pe care le ocupă. Se poate observa că intensitatea atacurilor continuă să crească. Totodată, au fost depășite niște linii roșii de mai multe ori, inclusiv prin a critica Forumul German, care a fost prezentat ca fiind continuatorul Socialismului Naționalist. Trebuie notat faptul că folosirea svasticilor și altor simboluri anti-constituționale în Germania reprezintă infracțiuni. În același timp, un astfel de comportament arată o ignoranță șocantă privind istoria. Din moment ce Guvernul României nu s-a distanțat în mod clar de toate acestea, pare rezonabil să presupunem că acceptă în mod deliberat, dacă nu le și controlează," a spus Kirchbaum."Drept urmare, (aceste fapte) provoacă daune grave asupra bunelor relații germano-române," a adăugat elÎntrebat cum vede aceste comportamente în contextul în care România va prelua președinție Consiliului Uniunii Europene, el a răspuns:"Pe lângă afectarea bunelor relații germano-române, acest lucru duce la o și mai mare pierdere de prestigiu pentru guvernul României la nivel internațional. În plus, din cauza evenimentelor prilejuite de revocarea Laurei Kovesi și a faptului că au fost modificate legile anti-corupție, România se află sub atenta supraveghere a Comisiei Europene. Astfel, pentru mine este foarte clar că MCV nu poate fi încheiat.Pentru Președinția Consiliului Uniunii Europene care urmează (în 2019 - n.r.), acestea nu sunt semne bune. Președinția pare a eșua chiar înainte să înceapă."În continuare, întrebat cum vede viitoarea președinție a UE deținută de România, având în vedere modificările la legislația din domeniul justiției și protestele din 10 august, Krichbaum a avertizat că investitorii germani sunt „descurajați”:"Președinția UE este o oportunitate uriașă pentru România dacă este folosită în mod înțelept. Din nefericire, în acest moment nu pare a fi acesta cazul. Luând în considerare multiplele probleme europene, am avea nevoie de o președinție a Consiliului care să fie respectată la scară largă.De asemenea, recentele evenimente nu trebuie să fie subestimate:Statul de drept este subiectul îngrijorărilor. Ceea ce îmi dă speranțe în același timp este faptul că mare parte a populației române este pro-europeană și demonstrează public acest lucru."În luna februarie, Gunther Krichbaum i-a adresat o scrisoare lui Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, în care i-a cerut să nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind justiția din România. Vezi aici detalii Senatorul PSD Liviu Pop a declarat pe 23 august că preşedintele României, Klaus Iohannis, a condus o organizaţie care este un continuator al unui forum german nazist. "Cred că măcar atâta gram de conştiinţă naţională are domnul preşedinte Iohannis. Pentru că, în fapt, amânarea rectificării bugetare înseamnă necheltuirea unor bani de către anumite instituţii publice şi nesuplimentarea fondurilor pentru alte instituţii public, care are ca singur efect deficitul bugetar. Trebuie să spun că dânsul (Klaus Iohannis-n.r) face o acuzaţie ipocrită din perspectiva zilei de 23 august şi în perspectiva fostei demnităţi a domniei sale, aceea de preşedinte al unui continuator al unui Forum...grupului...organizaţia aia nazistă. A condus forumul german (Iohannis-n.r), care a fost continuatorul acelui grup care ştim clar că a fost condamnat public vis a vis de...”, a afirmat Liviu Pop la Antena 3, potrivit Mediafax.După afirmaţiile făcute, senatorul PSD nu a vrut să şi le asume, acesta susţinând că a luat informaţiile de pe internet."Asta nu o spun eu, o spun alţii, am citit-o în presa vremii, am văzut-o clar. Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă, corect? Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă condamnată pentru crime de război la Nurnberg. Dacă Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German aştept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net. Dar în ziua de 23 august să faci declaraţii de genul acesta şi în anul Centenarului, mi se pare un pic deplasat din partea şefului statului, care trebuie să fie mediator" a adăugat Pop.Tot Liviu Pop este cel care a publicat pe Facebook o ilustrație în care SUA, Germania, Austria și Olanda apar ca fiind niște gândaci care invadează România, declarând ulterior că nu are de ce să își ceară scuze, pentru că vizat era de fapt președintele Klaus Iohannis.La rândul său, luni, Darius Vâlcov, consilier de stat al premierului, a publicat pe Facebook un clip în care simbolul comunității Rezist este transformat într-o zvastică, iar președintele Klaus Iohannis este transformat în Hitler, alături de textul "Hail Iohannis!".