Audierea ministrului de Interne și a prefectului Capitalei pe tema protestelor, anulată. Propunerea a fost făcută de senatorul PSD Șerban Nicolae. Speranța Cliseru: Nu îmi dau demisia / Nu am un conflict cu Carmen Dan

Decizia a fost luată deși Speranța Cliseru venise deja la audiere.Propunerea senatorului PSD, Șerban Nicolae, a fost adoptată cu șapte voturi și patru voturi împotrivă. Senatorul PSD, Nicolae Moga, propusese în timpul ședinței ca la audieri presa să nu aibă acces în sală. Senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, a susținut că audierea avea loc în acord cu prevederile regulamentului Comisiei.„Președintele Cmisiei împreună cu Biroul comisiei invită la ședințele Comisiei cu acordul membrilor biroului sau la solicitarea membrilor comisiei, persoane din afara comisiei dacă interesele Comisiei o cer. Sunteți de acord ca doa,mna ministru să vină și să stea pe scaun, să nu spună nimic? O invităm pe doamna ministru și pe doamna prefect și dacă nu vor să dea declarații sau să răspundă la întrebări vor sta acolo oe scaun”, a afirmat Nicoleta Pauliuc.Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a declarat la plecarea de la Parlament, că nu își va da demisia. „Nu renunț la această funcție pentru că nu am greșit nimic și nu am de ce să renunț”, a spus ea.Cliseru a afirmat că nu se simte o victimă și nu a făcut nimic „imoral, ilegal”.„Eu îmi văd de treaba mea, nu sunt victima nimănui, nu mă simt victimă, nu mă simt oropsită. Eu dorm liniștită pe pernă, nu am făcut nimic imoral, ilegal, nu dau vina pe alții”, a spus ea.Cliseru a comentat că „a fost probabil neobișnuit să se discute atâta despre prefect pentru că nu prefectul conduce operațiunile”, precizând că ea nu a fost și nici nu s-a plimbat prin Piața Victoriei în timpul protestului din 10 august. .„Am fost în locul în care mi s-a indicat să mă duc, disciplinat Cine conducea operațiunile, întrebați dvs”, a spus ea, inistând că ordinul de intervenție a fost semnat de ea după ora 12 nopatea.Întrebată dacă are un conflict cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ea a negat. „Dacă o să mă cheme să discutăm o să mă duc. Nu am niciun conflict cu dumneai, nici nu aș avea cum. Respect ierarhia în cadrul instituțiilor în care lucrez”Ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, dar și comandantul Jandarmeriei, Laurențiu Cazan, urmau să fie audiați, marți, la Comisia de Apărare din Senat cu privire la violențele din 10 august din Piața Victoriei.