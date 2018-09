George Maior va fi audiat marți în Comisia de control al SRI

"Pot să va confirm că va veni. Dl Maior este în țară până la dată de 5 sept de aceea am și programat această ședință. Avem lucruri de lămurit, știe și dumnealui, în urmă audierii dlui Horia Georgescu. Cred că este o ocazie să lămurească aspectele care îl vizează. Sigur că aveam un element foarte clar - atunci când a fost întrebat care era relația cu Horia Georgescu și a spus că se știau vag, ceva de genul ăsta a fost explicația, iar dl Horia Georgescu a venit ulterior și ne-a spus că se vizitau, a fost acasă la domnia să, ne-a arătat și niște SMS-uri. Însă sunt și alte lucruri din ceea ce a spus dl Horia Georgescu. Așteptăm și punctul de vedere al dlui Maior și vom trage o concluzie", a declarat Claudiu Manda într-o intervenție la Antena 3.În aprilie, Horia Georgescu, fost șef al ANI, a fost audiat la Comisia SRI."Audierea domnului Georgescu a venit ca urmare a afirmaţiilor făcute în spaţiul public de dl Georgescu, după audierea domnului Maior. Primul subiect a fost legat de relaţia domnului Maior cu domnul Horia Georgescu. În prima audiere, domnul Georgescu ne spunea că a avut o relaţie foarte apropiată, îl considera chiar prieten, iar domnul Maior ne-a spus că îl cunoştea vag. După ce am discutat astăzi cu domnul Horia Georgescu considerăm că domnul Maior ne-a minţit. Credem că sunt destul de multe lucruri pe care ar trebui să le discutăm în continuare cu domnul Maior. N-are cum să se cunoască vag persoane care s-au întâlnit la sediul SRI, la sediul ANI, la restaurant sau la domnul Horia Georgescu acasă. Domnul Horia Georgescu ne-a spus aceste lucruri şi ne-a adus şi probe în acest sens", a declarat atunci Manda, potrivit Mediafax.Întrebat care ar fi proba prezentată de Horia Georgescu care să ateste că fostul şef al SRI, George Maior, minte, Claudiu Manda a răspuns: "În acest moment prima referire de la care am plecat, inclusiv referirea în spaţiul public a domnului Horia Georgescu, a fost că că îl cunoştea vag. Noi considerăm sau eu consider, nu este încă în acest moment n-am supus încă la vot o decizie, dar toate lumea a înţeles din discuţie aceasta că nu poţi să spui despre cineva pe care îl cunoşti vag că te duci acasă la persoana respectivă să discuţi. Georgescu a adus o serie de materiale, sms-uri care arată când se întâlneau, unde se întâlneau şi lucruri de genul acesta."Pe 27 februarie, George Maior, fost şef al SRI şi actual ambasador în SUA, a declarat,marţi, după o audiere de şase ore în Comisia de Control al SRI, că a răspuns tuturor întrebărilor şi că unele au făcut referire la relaţia SRI-Justiţie."A fost o discuţie interesată, detaliată, cu mesaj general. Reiterez ideea privind legalitatea faptelor şi felul în care s-a transformat Serviciul într-o insituţie puternică a statului român şi faptul că mi-am îndeplinit mandatul. Au fost întrebări legate de relaţia Serviciului cu Justiţia, dacă anticorupţia este o problemă de securitate naţională, aşa cum a fost definită de CSAT, de întâlnirile cu membri ai Guvernului şi oameni politici, de oameni care au venit la comisie în legătură cu presa", a declarat Maior atunci.Audierea lui Maior vine în contextul în care Liviu Dragnea a anunțat sâmbătă că premierul îi va cere ministrului de externe să demareze procedura de rechemare în țară a ambasadorului, pe care PSD-ALDE îl consideră responsabil de protocoalele încheiate pe vremea când era director SRI. Declarația a fost făcută și ca urmare a reacției lui Maior la scrisoarea lui Rudolph Giuliani.Maior a spus că scrisoarea nu este altceva decât rezultatul unei acțiunii de lobby din partea unor persoane care au probleme cu justiția. Giuliani a recunoscut ulterior că a fost plătit pentru a semna scrisoarea respectivă, adresată președintelui Iohannis, în timp ce Departamentul de stat al SUA a transmis că ea nu reprezintă punctul de vedere al Washingtonului și că îi încurajează pe români să continue lupta anticorupție.MAE a transmis că poziția lui Maior nu reprezintă ministerul și l-ar fi chemat să dea explicații. Maior a precizat că nu a primit nicio invitație oficială.