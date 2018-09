PMP anunță la rândul său că depune moțiune de cenzură

"Am anunțat acum puțin timp în plenul Parlamentului că PMP a pregătit o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Ca partid de opoziție suntem obligați să acționăm într-o perioadă în care țara este sufocată deapocalipsa pestei porcine iar Guvernul doarme sau chefuiește pe litoralul Mării Negre. De asemenea, considerăm că românnii nu pot uita mineriada lui Iliescu, dar iată că pe 10 august am avut mineriada lui Dragnea, iarăși un motiv temeinic pentru a trimiute acest Guvern acasă. Sunt două motive piuternice pentru care am pregătit acest document și îl vom trimite tuturor parlamentarilor aflați în opoziție, dar și la putere și le vom cere sprijinul tuturor celor care cred că trebuie să fim uniți", a declarat Tomac în Parlament, potrivit Mediafax.Acesta a susținut că este convins că va stânge semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură anunțată."Vom strânge, sunt convins, semnăturile necesare pentru a depune această moțiune de cenzură și de mâine, personal, voi discuta cu toate partidele și cu parlamentarii neafiliați pentru a le solicita sprijinul în acest demers. În mod sigur dacă pică Guvernul Dăncilă și vom crea o majoritate vom avea și cel mai bun premier",a adăugat el.Orban a vorbit duminică despre intenția de a depune moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Dancilă. Întrebat luni cu privire la declaraţia preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit căreia o moţiune de cenzură iniţiată de PNL nu are nicio şansă, el a răspuns: "Om trăi şi om vedea!", potrivit Agerpres.