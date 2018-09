Raețchi (PNL) cere audierea șefilor DGPI, după scandalul mesajelor WhatsApp care ar fi fost prezentate in ședința PSD de Carmen Dan

"Sâmbătă, Gabriela Firea a făcut o serie de acuzații deosebit de grave, spunând că ministrul de Interne a venit la şedinţa CEx a PSD cu copii ale mesajelor private de pe aplicatia WhatsApp şi a afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de ministrul Carmen Dan să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat. < >, a afirmat primarul general al Capitalei.După aceste declarații, care sugerează acțiuni de poliție politică, mi se pare esențial să convocăm în Comisia de Apărare conducerea DGPI. E mult prea serios ce spune primarul Capitalei ca DGPI să nu ofere Comisiei de Apărare un punct de vedere. Ar fi ciudat ca parlamentarii PSD să blocheze o astfel de cerere, știind cât sunt ei de sensibili la orice acuzație de poliție politica care vine chiar dinspre partidul lor," a scris Raetchi pe Facebook.Carmen Dan a declarat că va răspunde acuzațiilor Gabrielei Firea la Comisia de apărare din Senat ce va avea loc marți.Precizările vin după ce primarul general Gabriela Firea spune că ministrul de Interne Carmen Dan a venit pregătită în ședința CEx PSD cu hârtii care reprezentau discuții private pe WhatsApp, după ce în urmă cu un an a recunoscut că are discuții, de pe aceeași aplicație, ale unui senator și că sunt ușor de interceptat."Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deși nu cred că avea de unde să știe ce voi spune eu, decât dacă îmi urmărește corespondența, probabil, a scos niște foi că sunt xeroxuri convorbiri private dintre doamna prefect și un secretar de stat. Am întrebat < > A întors atunci discuția și a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziție. I-am spus că < >. dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu niște mesaje private", a declarat Gabriela Firea, la România TV.Aceasta spune că se poate simți spionată atâta timp cât a fost prevenită de ministrul de Interne, Carmen Dan, că aplicația WhatsApp este ușor de interceptat.